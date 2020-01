Den tidligere Paradise Hotel-deltager Nick Zitouni er blevet kendt skyldig i spirituskørsel og må vinke farvel til sit kørekort.

Dommen faldt i Københavns Byret torsdag og lød på en frakendelse af førerretten i tre år.

Det skriver SE og HØR, som også har indhentet en kommentar fra hovedpersonen selv:

»Jeg synes bare, det er latterligt, for jeg har ikke kørt den bil. Jeg har hele tiden grint lidt af sagen, jeg tænkte, selvfølgelig bliver jeg frikendt.«

Sagen begyndte tilbage i januar 2018, da Nick Zitouni tidlig morgen blev stoppet af to betjente med en promille på 1.44 i Studiestræde i København.

Ifølge betjentene havde Nick Zitouni kort forinden kørt sin bil gennem krydset, før han havde parkeret bilen.

Nick Zitouni påstår dog over for ugebladdet, at han på intet tidspunkt havde kørt i bil den morgen.

Han hævder, at han havde efterladt bilen i Studiestræde, og var gået hjem fra sin bytur.

Efter et par timers søvn, ville han træne og cyklede derfor tilbage til Studiestræde for at hente sin træningstaske, der lå i bilen.

Den forklaring overbeviste dog ikke retten, som altså fandt betjentenes forklaring i retten i sidste uge mere troværdig:

»Vi parkerer bag den sorte Golf. Råber ham an ved hans bil. Han kommer de få meter tilbage, og vi har så en samtale ved hans bil. Her kan jeg lugte alkohol,« lød det fra ene betjent i retten i sidste uge ifølge SE og HØR.

Udeover det mistede kørekort skal Nick Zitouni også betale en bøde på 9500 kroner.

Han skal også betale sagens omkostninger, hvilket inkluderer et salær på 7100 kroner til hans beskikkede forsvarer.

Nick Zitouni oplyser til SE og HØR, at han agter at anke dommen til Landsretten.

Nick Zitouni vandt Paradise Hotel tilbage i 2008, da han var 25 år gammel.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra den tidligere realitydeltager.