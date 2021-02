‘Paradise Hotel’ vinder 2018 Tine Lykke blev mor til en lille pige den 9. oktober 2020, og siden har man kunne følge hendes babylykke på Instagram.

Men nu viser det såkaldte babypoliti sig på banen på Tines Instagram, efter hun har udtrykt sine frustrationer over, når datteren ikke vil sove.

'Nøj, hvor går hun mig på nerverne for tiden. Selvfølgelig når jeg er alene, så skal hun stå op om natten. I nat vågnede hun igen kl. 3, fik hende til at sove igen efter lidt tid. Men så har vi så været vågen siden 4.30. Jeg er træt og vil bare sove,' skriver Tine ærligt.

En beretning som mange mødre kan genkende, og som de kan genkende følelsen i, men Tine modtager også kritik på sit opslag.

'Ej undskyld, men hvad fanden havde du regnet med? Det er en baby, og de har behov, som du skal opfylde – fordi de ikke selv kan. Det er ikke hendes ønske at være blevet født, det er dit valg og dig, der har sat hende til verden, skriver en af Tines følgere som kritik af opslaget,' hvilket rør Tine.

'Den ramte mit moderhjerte. Ikke at jeg tager den til mig, men synes på ingen måde, at jeg har sagt, at jeg ikke kan håndtere at have en baby. Og selvfølgelig ved jeg, at hun har behov, jeg skal opfylde, og det synes jeg bestemt også, at jeg gør. Hun har brug for en mor, der kan rumme hende, og den mor er JEG,' skriver Tine til det kritiske opslag.

Tine har ikke kun behov for at vise, at det er lutter lagkage at have en baby, hun ønsker også at dele det, der er hårdt – også selvom hun nu har fundet ud af, hvad det kan medføre at negative kommentarer til hendes opslag.

Kritiseres for at lufte hunden

I samme storyrunde på Instagram fortæller Tine, hvordan hun håndterer at gå aftenturen med hunden Manfred, hvis hun er alene med datteren Alvida.

'Hvis Alvida sover, når Manfred skal luftes mellem 20-21, så sætter jeg kamera på og går med Manfred de 800 meter, som den rækker,' skriver Tine.

Dette opslag er hun ligeledes blevet kritiseret for, da flere mener, at det er uforsvarligt at gå fra datteren, selvom Tine kan se hende på kamera sove så sødt under hele turen.

På trods af babypolitiet på de sociale medier, så møder Tine også stor opbakning til hendes løsning med Manfred, da flere gør præcis som hende.

