I 2012 vandt influenceren Tina Maria Reality-programmet Paradise Hotel. Siden hen har hendes liv taget en helt anden drejning.

Hun er ude af reality-verdenen, i 2017 blev hun mor til Olivia, og nu venter hun sig en lille nu.

Det fortæller hun i en video på sin Instagram-profil.

I videoen ses Tina Maria og datteren Olivia stå i et studie. Mens Tina Maria løfter let op i trøjen, så man kan se en lille babubule, har Olivia hovedet helt tæt på og lytter til maven.

View this post on Instagram A post shared by TINA MARIA (@_tinamaria)

Til opslaget skiver den 29-årige Tina Maria:

»Det smelter mit hjerte at se dig vokse og nu se dig være så stolt over at være storesøster,« skriver Tina Maria om Olivia.

»Dette år har været en rutsjebanetur for at være ærlig. Opture og nedture. Men det har også været et af de bedste år, hvis du spørger mig. … I foråret fandt jeg ud af, at jeg var gravid igen. Jeg græd hele den morgen, og kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke stoppe med at græde. Glædestårer. Så selvom 2020 har været hård, vil det blive et særligt år at huske,« skriver hun videre.

Til sidst i opslaget afslører hun, at parret har holdt graviditeten hemmelig for mange venner, så måske det kommer som en overraskelse.