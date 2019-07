Teitur Skoubo Juliansson og Anne Plejdrup blev torsdag vindere af 'Paradise Hotel 2019'.

Men selvom parret havde stået sammen i tykt og tyndt, endte det med ekstremt dårlig stemning mellem de to.

Traditionen tro afsluttes 'Paradise Hotel' nemlig med en 'troskabstest', og her valgte Teitur Juliansson at snyde sin partner på målstregen og snuppe 300.000 kroner selv, mens Anne Plejdrup måtte forlade 'Paradise Hotel' uden en krone.

Ideen i trosskabstesten er, at parret får udleveret en glaskugle hver og starter på beløbet 50.000. Her skal de stå ét minut, før de igen må tage et skridt frem, og beløbet bliver fordoblet. Sådan foregår det helt frem til 500.000 kroner – som parret kan dele. Alternativt kan en af parterne vælge at smide glaskuglen når som helst – og få beløbet, de står ved, selv.

Ved beløbet 300.000 kroner valgte Teitur at kaste glaskuglen i jorden – til stor frustration for partneren.

»Jeg gider ikke kigge på ham, han har lige taget røven på mig, og det var mig, der skulle tage røven på ham,« lød det fra Anne Plejdrup i finaleafsnittet, der blev sendt torsdag aften.

Hun lagde ikke skjul på, at hun også selv gerne havde smidt kuglen, men det nåede hun altså ikke.

»Jeg havde gennemskuet Anne, og jeg kunne se, hun havde planer om at smide kuglen, og jeg ville gøre det før hende,« fortæller Teitur Juliansson til B.T.

Er det i orden, at Teitur vælger at tage pengene selv og snyde sin partner?

Han og Anne var gode venner gennem hele programmet, men efterfølgende var der meget dårlig stemning. Også efter hjemkomsten til Danmark tilbage i november.

»Vi snakkede slet ikke sammen i tre måneder, hun var virkelig sur,« fortæller Paradise-vinderen til B.T.

Tiden har dog hjulpet på forholdet, og i dag er Teitur Juliansson og Anne Plejdrup igen gode venner.

»Vi snakker sammen i dag, er bedste venner og har fået ens tatoveringer. Og jeg har også sagt, vi skal ud og rejse sammen,« siger Teitur Juliansson med henvisning til de mange penge, han har vundet.

Selvom finaleafsnittet blev optaget tilbage i november, så har han nemlig ikke fået de 300.000 kroner endnu.

»Jeg har ikke tænkt mig at bruge det hele på en gang, men jeg skal nyde mit liv, rejse og feste lidt. Når det bliver vinter, skal jeg rejse varme steder hen,« siger Teitur Juliansson.

Du har jo vundet mange penge, sætter du så lidt til side og sparer op?

»Nej, det har jeg ikke tænkt mig,« lyder det ærligt fra Teitur Juliansson.

Han kalder sin medvirken i 'Paradise Hotel' for 'den vildeste oplevelse nogensinde', men tilværelsen som kendis, der har fulgt med efterfølgende, havde han ikke regnet med.

»Det havde jeg ikke overvejet på forhånd. Jeg ville bare gerne med, fordi jeg kunne lide programmet,« siger Teitur Juliansson, der dog siden har opdaget nogle fordele ved kendislivet.

»Men det er virkelig fedt, for der er mange fordele i det, og man får flere gratis ting. Mad og drinks i byen og forskellige rejser betalt. Jeg har været i Sunny Beach,« forklarer Paradise-vinderen og afslører, at 'Paradise Hotel' heller ikke bliver det sidste tv-program, vi ser ham i.

»Jeg har lavet et andet program til Viafree, men jeg må ikke sige, hvad det er. Jeg tror, det bliver vist til efteråret,« siger Teitur Juliansson.