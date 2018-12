Det er for alvor blevet seriøst mellem 'Paradise'-vinderen Tine og kæresten Oliver.

Tidligere på året kom det frem, at Tine, der sammen med Lenny vandt årets ‘Paradise Hotel’, havde fundet kærligheden. Dengang ville hun dog ikke ud med, hvem hendes nye kæreste var, da han, ifølge Tine selv, var meget privat.

En måned senere havde hun dog ændret mening og viste stolt sin kæreste, Oliver, frem. Hun kunne desuden afsløre, at han er er ældre end hende, kommer fra Odense, og at de to er flyttet sammen.

Nu kan Tine afsløre, at det er blevet endnu mere seriøst mellem de to:

»Vi har lige været ude at kigge på rækkehus. Dejligt stort med fire-værelser, så er der vist plads nok .Vi skal lige snakke og vende alle ting med hinanden, før vi siger endeligt ja, men vi skal 100 procent flytte i den nærmeste fremtid. Jeg er gået en anden vej end de andre paradisoer, da jeg har valgt den lidt mere voksne vej, hvor de andre stræber efter kendis-livet og vil leve af det. Det er bare ikke noget for mig. Jeg har slået mig ned sammen med Oliver, og så kan det godt være, at folk tænker, at jeg er kedelig, men det er det rigtige for mig. Vi er smaskforelskede, og jeg ved, at han er den, jeg skal blive gammel med,« fortæller Tine og fortsætter:

»Oliver har været en rigtig mand og kørt ned til mine forældre for at spørge om min hånd. Der fik han selvfølgelig et ja, så jeg går faktisk bare i spænding og venter på, hvornår han frier. Det kan ske i den nærmeste fremtid eller om et år jo. Det var ham selv, der fortalte mig det. Han havde været ude at køre en tur, og så spurgte jeg, hvor han havde været, hvor han så fortalte, at han havde været nede at spørge om min hånd. Nu ved jeg bare ikke, hvor længe der kan gå. Jeg kan ikke gøre andet end at vente.«

»Hvis ringen er sølv, siger jeg nej«

Selvom Oliver endnu ikke har været på knæ for Tine, har hun allerede gjort sig en hel del tanker om, hvad hun vil svare, når han popper spørgsmålet:

»Jeg har sagt, at hvis ringen er i sølv, så siger jeg nej. Hvis den er i guld, så har jeg sagt, at han må vente, indtil dagen kommer til at høre mit svar,« forklarer Tine.

»Jeg synes, at det er vildt fedt, at han har spurgt om min hånd. Som Oliver og jeg har haft snakket om, så er vi ikke sådan et par som bliver “teenage-forlovet” – altså nogen som aldrig bliver gift. Vi er begge enige om, at der max skal gå et par år, efter man er blevet forlovet, til man bliver gift. Jeg har aldrig haft en kæreste, hvor jeg nogensinde har haft tænkt på bryllup, hvilket også er derfor, at jeg ved, at det er det rigtige med Oliver,« fortsætter hun og tilføjer, at der nok heller ikke går alt for længe, inden hun og Oliver udvider familien:

»Jeg har altid sagt, jeg skulle være ung mor. Så mon ikke barnet kommer før brylluppet,« siger hun.



Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.