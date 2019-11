Den populære Paradise Hotel- og Robinson-deltager Türker Alicis nye donuteventyr skal ikke blot være en aarhusiansk succes.

Det fortæller stifteren og medejeren af Bronuts Donuts Denmark ApS, da B.T. fanger holdet bag virksomheden på en telefon i den ungarske hovedstad, Budapest.

»Vi er ikke kommet for at åbne én butik. Vi er kommet for at etablere os i Danmark,« siger han.

Idéen med den populære herres forretning, som han har skabt sammen med vennen Ninos Oraha, er at skabe en donutforretning, der kan give kunderne mere end blot de søde kager med hjem. De skal have en oplevelse.

»Har du nogensinde trådt ind i en butik, hvor du bare har tænkt 'hold kæft, hvor er her bare fedt, hvor er her bare flot og hvor er servicen god?' Det er det, vi vil have, og det skal være oplevelsen,« siger Türker Alici.

Foruden Türker Alici og vennen Ninos Oraha, ejes virksomheden ligeledes af Brian Kirkegaard samt mangemillionæren Brian Sørensen, som nok er mest kendt for at være stifteren af Cult-brandet, der står bag en række energi- og alkoholiske-drikke.

Brian Sørensen solgte sidste år Cult til Royal Unibrew i en handel, der kostede bryggeriet 350 millioner kroner.

Alligevel fortæller Brian Sørensen, der tidligere også har været medejer af Crazy Daisy MF Broen i Aarhus, at han har mod på at starte endnu en virksomhed op, denne gang i fællesskab blandt andet med venneparret Türker Alici og Ninos Oraha.

Brian Sørensen, her i Cult-dagene, er nu en del af Bronuts Donuts Denmark ApS i Aarhus. Foto: Kim Haugaard Vis mere Brian Sørensen, her i Cult-dagene, er nu en del af Bronuts Donuts Denmark ApS i Aarhus. Foto: Kim Haugaard

»Drengene minder så meget om hele min opvækst i forhold til, at jeg var medejer af Crazy Daisy, hvor der var fest og glade dage. Så var jeg med i Cult i mange år, hvor vi startede ud i en garage,« fortæller Brian Sørensen og fortsætter:

»Det minder så meget om det, de her drenge gør. Så det er ligesom, at jeg får lov til at opleve det her en tredje gang,« siger rigmanden.

Brian Sørensen fortæller dog samtidigt, at han ikke umiddelbart havde planer om at investere i donuts eller andre projekter, men at Türker Alici og Ninos Oraha gjorde forskellen.

»Den charme som de to drenge har, og den oplevelse som Türker siger, at man gerne vil skabe i butikken, den oplevede jeg selv,« siger han og fortsætter:

» Jeg synes, at det man skal bruge sin tid på, det er noget, der gør en glad, og jeg gider kun lave noget, der er sjovt. Jeg synes, det her er sjovt,« siger Brian Sørensen.

Selvom firkløverets virksomhed indtil videre kun består af en enkelt butik i Aarhus, skal man dog ikke forvente at se mangemillionæren bag disken.

»Det er ikke det, der er planen, selvom jeg godt ved, hvordan kasseapparatet fungerer. « fortæller Brian Sørensen.

I stedet fortæller han, at det mere er på de større linjer han vil bruge sine kompetencer. Blandt andet i forhold til idéer om, hvordan man udvider en virksomhed og laver en kæde og stabler et nationalt brand på benene.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er lige blevet partner med de her skønne drenge @fitbyturker og @kaninoz.oraha sammen skal vi sælge en masse donuts i @bronutsdk Et opslag delt af Brian Sørensen Cult (@brianscult) den 15. Nov, 2019 kl. 11.52 PST

Foruden Türker Alici, Ninos Oraha og Brian Sørensen, ejes Bronuts Donuts Denmark ApS ligeldes af Brian Kirkegaard, også kaldet Øko B. Han er tidligere økonomisk ansvarlig i Cult og har også fået ansvaret for det finansielle i Bronuts.

Firkløveret fortæller, at de er på forretningsrejse i Budapest, hvor planerne for virksomhedens udvikling i 2020 er blandt samtalepunkterne.

Indtil videre består virksomheden af én butik i Aarhus. Det er dog planen, at virksomheden skal vokse sig større i fremtiden, fortæller Türker Alici.

»Vi tager et skridt ad gangen, og nu må se hvordan og hvorledes det kommer til at blive, men planen er helt klart at udvide og få nogle flere butikker op at køre. Men præcis hvornår, hvordan og hvorledes, det kommer senere,« fortæller han.