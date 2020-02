Nu står det endelig klart, hvem 'Ex on the Beach'-baben er kærester - faktisk endda forlovet - med.

I februar 2017 dukkede realitybaben Pernille Nygaard op til Reality Awards med sin nye kæreste – den seks år yngre Mikkel.

Her fortalte hun, at parret havde mødt hinanden på jurastudiet og officielt havde været kærester siden den 12. januar 2017.

Kærligheden blomstrede hurtigt, og to måneder senere afslørede Pernille, at Mikkel havde været på knæ og friet til hende.

Men i juli måned 2019 afslørede Pernille så, at brylluppet faktisk havde været aflyst siden starten af 2019.

Senere tonede Pernille frem i ‘Ex on the Beach’ sæson tre, så der var ikke mange, der kunne være i tvivl om, at forholdet til Mikkel var røget sammen med bryllupsplanerne.

Men i september 2019 stod Pernille så frem og fortalte på sin Instagram, at hun ikke længere var single. Selvom hun aldrig løftede sløret for, hvem den heldige fyr var, så var der mange, der spekulerede i, om det mon var Mikkel, hun havde fundet sammen med igen.

Genoptager forlovelsen

Men nu kan der ikke længere være nogen tvivl om, at det altså ER Mikkel, der har vundet Pernilles hjerte tilbage.

Pernilles mor, Jane – som man også kunne følge, da Pernille og Jane sammen deltog i ‘Mig og min mor’ – har nemlig slået et sødt billede op af Pernille og Mikkel sammen, hvor hun kalder Mikkel for sin svigersøn.

Herunder kan du se det søde par:

Pernille har ikke selv ønsket at kommentere på forholdet, men på Facebook står parret igen registreret som forlovede, så man må altså antage, at alt igen er fryd og gammen for det glade par, der har genoptaget forlovelsen.

Hemmeligt forhold

Pernille har generelt ikke været meget for at kommentere på forholdet til Mikkel på trods af, de to nu har været sammen on/off i lidt over tre år. Heller ikke dengang, hun løftede lidt af sløret for den afbrudte forlovelse:

»Jeg vil helst ikke snakke for meget om mit kærlighedsliv. Men forlovelsen er i hvert fald afbrudt, og vi har holdt det skjult, fordi jeg ikke ville have det for meget ud dengang. Men man kan også se det lidt på de sociale medier. Der er ikke rigtig nogen billeder på vores profiler,« forklarede Pernille dengang til Realityportalen.

Så selvom der stadig ikke florerer billeder af Mikkel på nogen af Pernilles sociale medier, og selv om hun stadig ikke vil fortælle særlig meget om ham, så skyldes det altså denne gang i hvert fald ikke, at parret ikke er sammen.

Pernille har derimod tidligere forklaret, at Mikkel – som dengang blev holdt hemmelig og bare var “kæresten” – ikke selv ønskede at komme i medierne, og at det ville hun respektere.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk