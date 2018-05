Nu er det for alvor blevet seriøst mellem de to paradisoer, han har nemlig været på knæ for kæresten.

Smilet er stort i disse dage hos Sasha Wulff Petersen, som deltog i ‘Paradise Hotel’ i 2015, og Mathias With Jensen, som vandt ‘Paradise Hotel’ i 2016. Ikke nok med at de er på ferie i Alanya, varmen har åbenbart fået ‘Paradise’-vinderen i det romantiske lune. Han har nemlig friet til sin kæreste.

LÆS OGSÅ: Amalie forklarer: Derfor har jeg valgt at få en donorbaby

»Hold kæft hvor er det stort! Jeg kan nu råbe ud til hele verden, at jeg skal giftes! For min nu kommende mand har nemlig været på knæ, og det blev ikke mindre end et kæmpe ja herfra,« skriver Sasha på Facebook til et billede, hvor hun viser ringen frem.

Mathias har delt samme billede på Instagram, hvor han tilføjer ordene:

LÆS OGSÅ: Boris Laursen er blevet single: Derfor slog vi op

»Hun sagde ja. Jeg har en fantastisk fremtid i møde.«

Stort tillykke til ‘Paradise’-parret, som for kort tid siden fortalte, at de var klar til både hus og børn, så der er vist ingen tvivl om, at de går en spændende tid i møde.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Tine efter sex med Jonas: Han er en fucking idiot!

LÆS OGSÅ: Nadia Shila og Heidi taler ud om dommen: Jeg er lidt ligeglad

Hun sagde ja har en fantastisk fremtid i møde #elskerdig @sashawulff #vi #skal #giftes Et opslag delt af Mathias With Jensen (@mathiaswith) den 27. Maj, 2018 kl. 11.53 PDT

LÆS OGSÅ: ‘Forsidefruer’-Jackie taler ud om ny kæreste: Vil gerne have børn sammen

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.