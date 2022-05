Lykken er stor hos 'Paradise Hotel'-parret Nora Thomsen og Andreas Þorisson.

I et oplag på Instagram deler de to tidligere deltagere nemlig, at de skal giftes.

Over for B.T. bekræfter Nora Thomsen, at der er tale om et frieri fra kæresten Andreas, som hun har kendt i godt et år.

På billedet af parret kan man se de to i omfavnelse i Grækenland og et billede af ringen, som Nora glædestrålende viser frem.

»Se hvor fin og elegant den er. Jeg er den heldigste i hele verden,« skriver den tidligere realitydeltager på en story med ringen på.

Nora Thomsen takker også for de mange lykønskninger, om parret har modtaget i forbindelse med nyheden.

»Af hjertet tak for alle jeres lykønskninger. Jeg ser hver og en, og jeg vil gøre mit bedste for at få svaret alle. Men lige nu skal vi bare nyde hinanden og slappe af,« skriver hun.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar til frieriet, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få mere ud af det forelskede par.

Parret medvirkede begge i den seneste sæson af 'Paradise Hotel', hvor de ikke løb med titlen som vindere – men med hinanden som kærester.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@noratvedenthomsen)

I stedet var det det tidligere kærestepar Sille og David, der løb med sejren i sæsonen.