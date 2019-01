2018 var bestemt ikke året for reality-baben.

Kort før jul fortalte ‘Paradise’-baben Nadialine Von Bach, at det otte år lange forhold med musiker-kæresten Maryann Cotton, som hun for tre år siden fortalte, at hun inden længe ville have børn med, var brast, og at det bestemt ikke var et fredeligt brud.

Realitystjernen havde nemlig fundet ud af, at Maryann havde været hende utro i to år, og da hun konfronterede ham med det, reagerede han ved at blokere hende og ignorere hendes beskeder.

Det blev derfor en trist slutning på år 2018, og Nadialine gør nu status på året, der er gået, og gør sig klar til et bedre 2019:

'Jeg kan vist hurtigt konkludere, at det foregående år ikke flaskede sig som planlagt. Jeg har været i helvede og tilbage igen. Det har været et svært år – men somewhere in between har det også været et stærkt, fantastisk og powerfuldt år, hvor jeg har lært nogle rigtig dejlige mennesker at kende.'

Hun vil bruge den hårde periode til at blive stærkere i fremtiden.

'En erfaring, som jeg gjorde, da jeg lå i støvet, var et klarsyn – en slags åbenbaring, hvor jeg tog mig selv i at tænke: “Enten bliver du liggende eller også kæmper du dig op på benene og børster støvet af dig”. I det moment besluttede jeg mig for, at jeg med et stærkt sind sagtens kunne overkomme min undergang,' forklarer reality-baben på sin blog.

Hun er stadig påvirket af det voldsomme brud, men det går den rigtige vej.

'Jeg har været igennem hele følelsesspektret, og de ting, der gemmer sig indeni, er ikke noget, man fikser på en uge, en måned eller tre. Det er en proces, hvor jeg tager et skridt af gangen. Jeg har rigtig gode dage, og så er der de dage, som bare skal overstås.'

Nu satser hun på at gøre det nye år til et rigtig godt år.

'Alt i alt er jeg nået rigtig langt. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg har givet slip, tilladt mig selv at vokse med den erfaring, jeg tager med mig i baggagen, og reflekteret over, hvordan jeg bedst muligt gør 2019 til et fantastisk år for mig. Smerten har helt sikkert forandret mig indeni, og jeg er ikke den samme som før. Men jeg arbejder mig hen mod en bedre og mere afbalanceret version af mig selv.'

