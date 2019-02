Reality-baben, der har to børn med 'Robinson'-hunken Mark Slem, er begyndt at se en ny fyr.

For nyligt kunne reality-baben Monique von Appen glædeligt fortælle, at hun pr 1. marts har fået et rækkehus i Ringsted, hvor hun flytter hen sammen med sine to døtre, Manila og Marina, som hun har sammen med ‘Robinson’-hunken Mark Bøgelund.

Det er dog ikke kun boligsituationen, som den tidligere paradiso har ønsket at få styr på den sidste tid. Hun har nemlig tidligere fortalt, at hun drømmer om at finde sig en sød kæreste, da det til tider kan være meget ensomt at være alenemor på fuld tid. Noget kan dog tyde på, at det ikke kun er boligsituationen, som Monique er ved at få styr på, men også kærlighedslivet.

'Søndagshygge med min flirt. Tak @schandorph_photo, fordi du ville være vidne til det,' skrev Monique på sin Instagram i søndags sammen med et billede af to par ben.

'HAM HER! Meningen var, at han skulle være min hemmelighed, så jeg havde ham for mig selv. Men den følelse som han giver mig, bliver jeg nødt til at dele med jer,' skriver Monique i dag på sin Instagram sammen med et billede af hende og hendes nye fyr, Daniel Heiding.

»Det er ret nyt, så vi er ikke kærester, men vi har noget kørende, og han gør mig glad. Og jeg har da også været nede at bestille p-piller. Han er så sød, kærlig og ret lige til – for ikke at snakke om lækker. Det var udseendet der først tiltalte mig ved ham, men hans indre lever helt sikkert op til det ydre. Vi kunne også godt blive kærester i fremtiden – indtil videre kan det i hvert fald sagtens tænkes at gå den vej. Det er bare stadig meget nyt,« uddyber Monique til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Jeg så ham første gang i Netto, men han havde en kæreste, dengang jeg så ham, så jeg lod ham være. Men jeg stalkede ham så på Facebook, da han var kærester med min tidligere veninde, som jeg ikke har snakket med siden 9. klasse, og så så jeg bare pludselig en dag, at han var blevet single, hvorefter jeg prikkede til ham på Facebook. Og i oktober begyndte vi så at skrive sammen.«

»Det har været svært at ses, men alligevel har vi da se hinanden tre gange på fire dage. Så nu må vi se, hvor det fører hen. Om ikke andet, så en skøn flirt. Han har selv en søn, men vi har ikke præsenteret hinanden for vores børn endnu. Det skal vi heller ikke lige foreløbig,« tilføjer Monique.

Reality-baben fortæller desuden, at årsagen til, at hun har fået taget billeder sammen med sin flirt, er, at hun selv gerne ville have taget nogle billeder, hvorefter hun spurgte, om hendes flirt ville være med.

Mark: “Jeg er ligeglad”

Da Monique datede en fyr tilbage i oktober 2017, var ekskæresten Mark Bøgelund bestemt ikke tilfreds med situationen.

Han ville gerne selv vinde Monique tilbage og havde det svært med, at en ny fyr skulle blive en del af hans døtres liv. Sådan forholder det sig dog langtfra denne gang.

»Det var sgu da også på tide, at hun fik en flirt. Jeg er kommet så meget videre, og jeg er faktisk ret ligeglad med hende. Jeg har det også fint med, at en anden fyr på et tidspunkt kommer til at blive en del af pigernes liv. Det vil jo ske før eller siden, så jeg håber da bare for ham, at han er en ordenlig fyr. Men lad os nu se, hvor længe deres flirt varer,« fortæller Mark til Realityportalen.dk.

»Jeg har det selv rigtig godt, der er masser i vente, og jeg har selv fået en flirt, som ikke er loco. Hun er dog hemmelig indtil videre, så jeg har ikke lige noget at fortælle om hende på nuværende tidpunkt, fortsætter han hemmelighedsfuldt.«

Se billedet af Monique og hendes nye fyr, Daniel, herunder: