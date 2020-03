'Paradise'-babens lillebror er alvorligt syg.

Måske er den 22-årige Ida Christensen fra ‘Paradise Hotel’ bedre end de fleste til at huske at sætte pris på de mennesker, hun holder af. For hun bliver ofte konfronteret med, at det hele kan være meget skrøbeligt og pludseligt slut.

‘Paradise’-babens lillebror Noah er født med den alvorlige og arvelige sygdom cystisk fibrose, som især rammer lungerne og fordøjelsessystemet.

Der findes forskellige behandlingsmuligheder, som kan holde sygdommen nede, men uanset hvor intensivt man behandler, er der tale om en kronisk, fremadskridende sygdom, hvor det kan ende med, at en lungetransplantation er nødvendig.

»Det er rigtig hårdt. Jeg synes, det er så urimeligt, at nogle mennesker skal gennemgå den slags – især når det gælder børn. Men til gengæld har han “heldigvis” ikke prøvet andet, så det er jo hans hverdag,« siger Ida til Realityportalen.

»Trods hans sygdom er han nok den mest livsglade person, jeg nogensinde har mødt. Han er en fighter, og jeg har virkelig lært meget af ham. Trods han kun er 8 år. Når livet ikke går, som man ønsker, så bliver man mindet om, at det bare er en bagatel. For der er andre, som kæmper hver dag blot for overlevelse,« fortæller hun.

Dagen vi frygter

På grund af sygdommen er Idas lillebror afhængig af intravenøs ernæring. Han har allerede mange gange i sit liv været i narkose, og senest blev han indlagt, fordi han skulle have foretaget en kikkertundersøgelse og flyttet et venekateter, som han kan få tilført medicin igennem, så han ikke behøver at blive stukket hver gang.

»Besøg af søster og latter i sygesengen får min seje dreng til at glemme smerter for en stund, og det betyder alt. Husk at værdsætte dem, der er i dit liv, og husk at fortælle dem, at de er værdsat,« lyder Idas budskab.

Der er i Danmark omkring 500 personer, der lever med cystisk fibrose, og sygdommen medfører en kortere levetid.

»Noah ved god, han er syg. Men han ved endnu ikke, hvad sygdommen indebærer, og vi frygter virkelig den dag, hvor han kommer til at forstå, hvad han egentlig fejler. Og hvilke konsekvenser det har for hans liv,« siger en meget berørt Ida.

Hun har udover Noah også tre andre små søskende.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.