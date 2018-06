Den tidligere paradiso Mads Niebur er meget forelsket i sin nye kæreste.

Da ‘Paradise Hotel’ sæson 11 rullede over skærmen sidste forår, blev Albertslund-fyren Mads Niebur kendt som noget af en spasmager, og hans krop gennemgik lidt af en forandring, da han kom hjem fra Mexico. Men kroppen er ikke det eneste, der har forandret sig hos Mads Niebur; hans singlestatus er nemlig også forandret.

»Det er lidt ligesom i Rasmus Seebach-sangen ‘Falder’, for jeg skulle bare hygge med hende, men hun har kæmpet i lidt over et år, hvor vi skrev frem og tilbage. Så mødtes vi endelig, og så kunne jeg ikke få hende ud af mit hoved. Jeg brugte mine sidste mønter bare for at se hende én dag, da hun bor i Aalborg,« fortæller Mads til Realityportalen og fortsætter:

»Kærlighed gør jo dét ved en, og jeg har ikke haft denne følelse i to-tre år, så det er dejligt, men også pisse skræmmende at have åbnet sig op for én igen. Hun har magten over mit hjerte, og jeg må bare stole på det bedste.«

Mads: Hun er pigen!



Parret mødte hinanden på en chat, og Mads’ nye kæreste er et par år yngre end ham.

»Det skulle bare være tidsfordriv, men da jeg mødte den pige, som havde kæmpet on and off i over et år for at sige: “Mads, jeg vil dig!”, gav det hele mening, da jeg så hende og holdt om hende. Jeg fandt ro og finder ro i mig selv, når jeg er sammen med hende, og jeg savnede hende, når jeg var væk. Jeg tænkte: “Hun er pigen”,« fortæller han.

Mads vil ikke ud med, hvem hans nye kæreste er – endnu. Men han vil gerne fortælle, at de er glade for hinanden.

»Vi griner og har det sjovt. Vi skændes, men snakker om tingene med det samme, for jeg sagde til hende, at jeg langt fra er nem at være sammen med. Hun tager tingene til sig, hvilket viser mig, at hun gerne vil. Hendes personlighed gør hende så satans smuk. Hun bliver smukkere og smukkere for hver gang, jeg ser hende,« siger han og fortsætter:

»Jeg tager mig tid til at kigge på hende, til hun spørger: “Hvad er der galt?”, hvortil jeg svarer: “Intet er galt. Jeg er bare dybt forelsket i dig”.«

