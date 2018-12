En tidligere 'Paradise'-fyr har fundet sig en sød pige, som han har slået sig ned med.

Vi mødte den nordjyske Christian Stampe, da han tonede frem på skærmen i 2017-udgaven af ‘Paradise Hotel’.

Sidenhen har vi ikke hørt meget fra den i dag 23-årige Christian, men nu fortæller han lidt om, hvordan han har det i dag:

»Jeg studerer energimanagement og er på mit fjerde semester, så om to semestre er jeg færdig med min uddannelse. Derefter er planen, at jeg gerne vil arbejde med vindmøller. Ved siden af studiet arbejder jeg i mit eget firma sammen med min far. Det er et APS-selskab, hvor vi driver en forretning, hvor vi sælger velfærdskaniner til restauranter. Det er velfærdskaniner, fordi de har meget mere plads end konventionelle kaniner – de har faktisk fem kvadratmeter per kanin. Så livet har taget en drejning fra mediernes søgelys,« forklarer Christian og fortsætter:

»Derudover har jeg fået en dejlig kæreste, Louise Mary Petersen. Hun er 21 år, og vi har været kærester siden april. Vi bor sammen i Kongerslev, men er i gang med et kigge på lejlighed i Aalborg.«

Christian fortæller desuden, at han godt kunne finde på at medvirke i et reality-program igen, hvis han fik chancen for at være med i ‘Robinson Ekspeditionen’.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk