Det var ikke længe, kærligheden holdt for 'Paradise Hotel'-vinderen Anne Plejdrup.

Efter blot en måneds forhold er realitydeltageren nemlig single igen. Det skriver Se og Hør, som har nyheden fra hestens egen mund.

Anne Plejdrup har nemlig mandag svaret på en række spørgsmål fra sine knap 140.000 følgere på Instagram.

Og her bliver hun først spurgt, hvorvidt hun er single, hvor hun kort og kontant svarer: »Jepper«, hvilket ikke ligefrem kan misforståes.

Alligevel bliver hun senere atter engang spurgt ind til til sin civilstatus, da en følger spørger hende, om hun »stadig danner par med den fyr, som vandt hendes hjerte for en måned siden«.

Og her lyder svaret endnu ligeså kontant som før: »Nej«.

Anne Plejdrup har ikke fortalt offentligheden navnet på den fyr, som hun altså kun nåede at være sammen med i en måned.

Hun har dog tidligere delt et billede af ham bagfra.

Det billede er dog ikke længere at finde på hendes profil, men Se og Hør nåede at tage et screenshot, som kan ses her.