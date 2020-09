Den norske 'Paradise Hotel'-vært Triana Iglesias er i øjeblikket gravid med sit første barn.

Selv om hun holder sin termin og babyens køn hemmelig, deler hun allerede nu ud af sine planer for fødslen.

Disse indebærer blandt andet, at hun vil gemme moderkagen, tørre den og siden spise den.

Det fortæller hun i podcasten 'G-punktet', hvori snakken falder på, at den 38-årige vært gør sit for at give tilbage til naturen.

»Når jeg siger, at jeg vil beholde min moderkage, at det er mit organ, at jeg skal have den og spise den, bliver folk sådan: 'Det er meget ækelt'.«

Men det er hun langt fra enig i. Hun mener, at livet i sidste ende er en cyklus, som kommer med valg. Og hun vælger altså at beholde sin moderkage.

»Jeg har fundet en kvinde, der kan tørre den for mig. For at være ærlig ved jeg ikke 100 procent, hvordan hun gør det, men jeg ved, at hun tørrer og måske fermenterer den. Jeg er ikke helt sikker.«

»Jeg har ikke sat mig så meget ind i det,« fortæller hun.

Hun har i forbindelse med sin graviditet allieret sig med en doula, som er en professionel ikke-medicinsk fødselshjælper, der yder støtte både før, under og efter fødslen.

Det var igennem hende, den vordende mor kom i kontakt med kvinden, der skal hjælpe med at tørre moderkagen.

Triana Iglesias har allerede forberedt sig på, at folk nok kommer til at reagere på hendes planer. Men for hende giver det god mening, understreger hun:

»Der er en masse stamceller og næring i (moderkagen, red.), og dyr gør det.«

»Dyr spiser jo også fosteret, hvis det er dødfødt, så man kan ikke helt sammenligne sig selv med et dyr, men det er meget interessant,« slår hun fast.

Triana Iglesias har været vært på den norske udgave af 'Paradise Hotel', siden programmet første gang ramte skærmen i 2009.

Hun har desuden arbejdet som model og har blandt andet poseret for FHM og Slitz samt på forsiden af Playboy.