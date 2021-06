Der var kærlighed for alle pengene, da 'Paradise Hotel'-værten Olivia Salo og realitykendissen Joakim Meskali mødte hinanden i realityprogrammet 'Love Island' for snart tre år siden.

Da de to kom hjem til Danmark flyttede de derfor sammen i København, men allerede kort tid efter gik de to fra hinanden.

Ingen af parterne har siden udtalt sig i detaljer om årsagen til bruddet, men nu tager Olivia Salo bladet fra munden i den nye podcast '112 for Knuste Hjerter'.

Her fortæller hun blandt andet værten Maria Jencel, at det var hende, der brød med Joakim Meskali, fordi han havde været hende utro.

Noget, som hun efter sigende opdagede midt under optagelserne til programmet 'Til Middag Hos', da 'den anden kvinde' skrev til hende på Instagram og indrømmede affæren.

Ifølge Olivia Malo skrev kvinden til hende, at hun havde set Joakim Meskali, lige siden parret kom hjem fra 'Love Island'.

»Mit hjerte sank bare,« siger Olivia Malo i podcasten.

Her fortæller hun også, hvordan det gik til, da hun konfronterede sin daværende kæreste med utroskaben.

Olivia Salo og Joakim Meskali i 'Love Island'. Vis mere Olivia Salo og Joakim Meskali i 'Love Island'.

»Jeg kigger på ham og siger: 'Jeg ved alt', og så begynder han bare at bryde sammen. Hulker, som jeg aldrig har set et voksent menneske før,« siger Olivia Salo og fortæller, at Joakim Meskali angiveligt undskyldte utroskaben ved at sige, at det gik skidt for hans karriere.

»Der tænkte jeg bare … Er du seriøst det her lillebitte menneske?.« lyder det fra Olivia Sala.

Olivia Salo fortæller endvidere, at hun kom over bruddet ved at rejse til New York og møde andre mænd.

Efterfølgende forsøgte Joakim Meskali angiveligt at få hende tilbage ved at fylde hendes lejlighed med blomster, men følelsen af at være blevet ydmyget var for stor for Olivia Salo, der derfor afviste ham.

Joakim Meskali: 'Ikke relevant i dag'

B.T. har været i kontakt med Joakim Meskali, som ikke ønsker at kommentere bruddet med Olivia Salo.

»Jeg er langt videre i mit liv og har ikke behov for at blotte private hændelser med medier eller andre, som ikke er mine tætteste,« skriver han i en besked og fortsætter:

»Jeg synes ikke, det vedkommer nogen, hvad jeg gjorde og ikke gjorde dengang. Det er så længe siden, at jeg ikke føler, det burde være et emne, der er relevant i dag.«

Joakim Meskali skriver endvidere, at han mener, det er vigtigt at tale om ting, man er blevet såret af, men pointerer, at man efter hans mening bør gøre det med sine venner eller en psykolog.



»Afslutningsvist så ønsker jeg kun det bedste for Olivia, og at hun opnår det kærlighedsliv, som hun altid har drømt om, for det fortjener hun,« skriver han og påpeger, at han selv har fundet kærligheden igen.