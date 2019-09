Lenny Pihl bekræfter nu, hvem den nye kvinde i hans liv er.

Lenny Pihl blev 500.000 kroner rigere, da han vandt ‘Paradise Hotel’ i 2018, og nu ser det ud til, at han også har held i kærligheden.

For nylig kunne paradisoen afsløre, at han havde mødt en ny kvinde efter bruddet med ‘Paradise Hotel’-kæresten Nadja Hansen i februar.

»Det er ikke en, jeg vil afsløre noget om, og hun har ikke været med i tv eller noget,« fortalte han til Realityportalen.

Noget kunne dog tyde på, at hans nye flirt skulle være den 23-årige Melina Buur, som han ifølge Instagram tilbringer meget tid sammen med.

Og nu bekræfter han over for Realityportalen, at der er tale om hende.

»Det er hende, ja. Man kan ikke kalde os kærester, men der sker rigtigt meget,« afslører den 33-årige realitystjerne til premieren på Peaky Blinders i Empire Bio på Nørrebro i København.

Ingen titel på det

Lenny og Nadja fandt sammen under sidste års udgave af ‘Paradise Hotel’, og selvom deres forhold var turbulent inde på hotellet, så fandt parret melodien og blev kærester, da de kom hjem til Danmark.

Tidligere i år slettede Nadja og Lenny dog samtlige billeder af hinanden på deres Instagram-profiler, og efterfølgende kunne Nadja bekræfte, at de to var gået fra hinanden, og at det var hendes beslutning.

Men nu er der altså kommet en ny kvinde ind i billedet hos Lenny – selv om det altså endnu ikke er blevet til en kæreste.

»Vi ses som kærester, men der er ikke nogen titel på det,« understreger Lenny, der trænger til ferie. Han vil gerne se en fodboldkamp i England, til de varme lande og så lige slutte af med en tur på ski.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk