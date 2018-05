Ikke alt mellem Fie og Jonas bliver vist på tv.

I aftenens afsnit af ‘Paradise Hotel’ er der for alvor flirt i luften mellem Fie og Jonas.

De to er tidligere, under Paradoras, blevet spurgt om, hvorvidt de kunne finde på at have sex, og Fie fortæller i aftenens afsnit Jonas, at hvis de to ender sammen, kan han godt regne med, at hun får ejerfornemmelse over ham.

Nu uddyber hun overfor Realityportalen.dk og fortæller nærmere om alt det, vi ikke ser på tv omkring forholdet mellem hende og Jonas:

»Med ejerfornemmelse mener jeg, at hvis jeg har skrevet eller været sammen med en fyr, så får jeg det hurtigt sådan, at han så er min. Og så skal han ikke snakke eller flirte med andre. Det kan godt virke lidt skræmmende for nogle fyre, hvis det bare har været sjov og ballade fra deres side eller bare et one night stand, at jeg meget hurtigt kan blive sur over, hvis de snakker med andre,« forklarer Fie og fortsætter:

»Egentlig er det ret sjovt, for jeg synes slet ikke, at man ser særlig meget til Jonas og mig i programmet. I virkeligheden snakker vi faktisk meget sammen derinde og flirter. Så det er derfor, der er så lummer stemning mellem os. Hvis ikke vi havde drukket os så fulde inde på hotellet, havde vi nok været sammen. Jeg vil hvert fald gerne være sammen med Jonas derinde.«

Om Fie og Jonas ender sammen, må fremtiden vise.

Se næste afsnit af ‘Paradise’ onsdag klokken 22.00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.