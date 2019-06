'Paradise Hotel'-deltageren vil gerne gøre op med den berøringsangst, hun oplever fra folk, når hun fortæller, at hendes kæreste og faren til hendes to børn begik selvmord tidligere i år.

Den 11. februar i år døde den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Kimie Maria Kristensens kæreste, Lasse, som også er far til hendes to drenge, efter en uge i koma.

Dagen efter ville han være fyldt 32, men det nåede han altså ikke, og Kimie stod tilbage med sønnerne Mika på 2 og Cody på 1 år.

Netop fordi hun er mor, har hun været nødt til at bearbejde sorgen og komme igennem den, og en del af terapien for Kimie er at kunne tale åbent om sin sorg og at have mistet. Det gør hun nu i en ny podcast, hvor man fra i dag kan høre hele hendes historie.

»Det er en podcast, der er lavet i samarbejde med Landsforeningen Liv&Død, som hedder ‘Jeg plejede at tro på for evigt’. De har hver uge en gæst inde og fortælle om den, de har mistet, hvordan de har mistet og hvordan man rummer sorgen og døden. De prøver at bryde tabuet, når man snakker om døden. Det er noget, jeg er rigtigt glad for at være en del af, og det er godt, der bliver sat fokus på, at det ikke skal være så tabubelagt at snakke om de ting, der gør rigtig ondt,« fortæller Kimie og fortsætter:

»Vi har det efter omstændighederne okay, vi prøver så vidt muligt at få hverdagen til at fungere. Når man er mor, har man ikke valg om, at det ikke kan fungere – det skal fungere, og vi skal rumme hverdagen og livet med et smil så vidt som muligt, selvom det gør ondt. Det er så vigtigt for mig, at det bliver italesat, jeg vil gerne kunne snakke om min sorg, for det hjælper mig i processen for at få det bedre og bearbejdelsen af Lasses død.«

Folk trækker sig, når jeg siger, han begik selvmord

Kimie håber, at det på længere sigt kan hjælpe andre til også at være mere åbne om deres sorg og at få hjulpet andre til at se, at det ikke er så farligt at tale om døden.

Hun har nemlig selv stødt på en del berøringsangst fra omverdenen i løbet af de seneste fire måneder.

»Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke skal være bange for at spørge ind til et menneske i sorg. Når jeg fortæller, at min kæreste og faren til mine børn er død, og at han begik selvmord. Så er det tydeligt at se på folk, at de har svært ved at være i det. De er bange for at gøre mig ked af det, hvis de spørger ind til det. Men det er okay, at jeg er ked af det, for det er en del af at være sorg,« forklarer Kimie og uddyber:

»Jeg tror, at nu mere åbne vi er over for at italesætte sorgen og døden, så bliver det en nemmere proces at komme igennem det. Det skal ikke være skræmmende for folk at spørge ind til mig, de skal ikke være bange for at gøre mig ked af det. Det er virkeligheden, og den kan man ikke løbe fra. Jeg skal nok sige til og fra, hvis det hele skulle blive for meget. Det er bare så vigtigt, at vi alle kan rumme hinanden på godt og ondt.«

