Når Teitur går efter et mål, så når han det. Først vandt han 'Paradise Hotel', og nu står kroppen skarpere end nogensinde.

Teitur var en meget stor spiller og taktiker i sidste års ‘Paradise Hotel’, hvor han endte med at vinde det hele. Men det var ikke kun hovedet, der fungerede – også kroppen var veltrænet og stod knivskarp.

Siden Teiturs medvirken i ‘Paradise Hotel’ har han været en flittig herre på den røde løber og til after partys, og følgere af Teitur vil vide, at han elsker at feste.

De mange byture har kostet på træningsbarometeret, hvor sund kost og motion blev skiftet ud med alkohol og junkfood, skriver Teitur på sin Instagram.

'Jeg ramte et punkt, hvor jeg kiggede mig i spejlet og tænke: “hvad f er sket her?”,' skriver Teitur og fortsætter:

'For første gang i hele mit voksne liv oplevede jeg følelsen af, at jeg var totalt utilfreds med mit eget spejlbillede, og det ramte sgu min selvtillid. Det føltes sgu ikke så rart.'

Tog tyren ved hornene

Siden den oplevelse foran spejlet har Teitur ændret kurs og har fundet tilbage i sit rette jeg.

'Jeg startede med at gå højt op i min træning, trappede ned på festerne og erstattede junkfood med sund og varieret kost. Det er uden tvivl det bedste valg, jeg har taget i hele mit liv,' skriver Teitur og poienterer, at billedet til højre er formen i dag.

'Ikke nok med, at jeg er blevet glad for det, jeg ser i spejlet, og selvtilliden er stærkere end nogensinde, så har jeg også fået meget mere overskud i dagligdagen, og livsglæden er vokset.'

Se før- og efterbillede af Teitur herunder. Billedet til venstre er fra i sommers, mens billedet til højre er Teitur i dag.

Vis dette opslag på Instagram ‼️TRANSFORMATION‼️ Første billede er fra sommeren sidste år. Jeg har altid gået højt op i træning og kost, men jeg mistede sgu fodfæstet sidste år. Træningerne blev skiftet ud med fester flere gange om ugen og den gode kost blev erstattet med junkfood. Jeg ramte et punkt, hvor jeg kiggede mig selv i spejlet og tænkte: “hvad f er sket her?” For første gang i hele mit voksne liv, oplevede jeg følelsen af at jeg var totalt utilfreds med mit eget spejlbillede og det ramte sgu min selvtillid (selv om jeg ikke udstrålede det meget). Det føltes sgu ikke så rart.. Derfor lovede jeg mig selv at jeg skulle tage mig sammen, få styr på min krop og vende livet hen imod en sundere livstil! Jeg startede at gå højt op i min træning, trappede ned på festerne og erstatede junkfood’en med en sund og varieret kost (også når jeg havde liiidt tømmermænd). Det var uden tvivl, det bedste valg jeg har taget i hele mit liv!! Som i nok har regnet ud, så er billedet til højre formen i dag Ikke nok med at jeg er blevet glad for det jeg ser i spejlet og selvtilliden er stærkere end nogensinde, så har jeg også fået meget mere overskud i dagligdagen og livsglæden er kun vokset!! - swipe for fuldstørrelse af begge billeder Et opslag delt af Teitur Skoubo (@teiturskoubo) den 4. Mar, 2020 kl. 9.03 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.