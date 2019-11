Den 26-årige bloggers lille søn er syg, og lægerne har indtil videre ikke været til meget hjælp.

26-årige Simone Thaulov Kofoed, der tidligere har deltaget i ‘Paradise Hotel’ og siden er sprunget ud som blogger, er frustreret. Hendes lille søn, Valdemar, har røde prikker over hele kroppen, og lægerne er tilsyneladende ikke enige om, hvad de skyldes. Det fortæller Simone i en Instagram-story, hvor hun deler sin fortvivlelse over, at lægerne ikke kan finde ud af, hvad der er galt med Valdemar, som græder og kradser og klør.

'Fire forskellige læger med fire forskellige meninger. Så vi aner ikke, hvad det er,' skriver hun blandt andet og fortsætter:

'Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. At have et så dårligt barn, og så kan man bare ikke gøre en skid. Jeg føler mig bare så magtesløs over det. Vi blev sendt til børneafdelingen, og de kan ikke give mere medicin end det, Valdemar allerede får.'

Lægernes dom(me)

I et opslag på Instagram uddyber Simone, hvad lægerne har sagt, Valdemar fejler. Billedet viser en tydeligt plaget Valdemar, der er fuldkommen rødmosset i ansigtet og ned ad halsen.

'I tirsdags sagde lægen, at Valdemar havde mellemørebetændelse og skulle på penicillin. Og i lørdags sagde vagtlægen, at det var en virus, og vi skulle stoppe med medicinen. 5 dage med feber, og i morges vågnede han så med røde knopper overalt og var hævet i ansigtet. Lægen mente, det var en allergisk reaktion på den penicillin, han ikke skulle have haft, fordi han ikke havde mellemørebetændelse.'

