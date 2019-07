En tidligere paradiso er blevet gift med sit livs kærlighed.

Daghan F. Bilgisu tonede frem på skærmen i ‘Paradise Hotel’ tilbage i 2011.

Her var han alfahan og gjorde en dyd ud af at få de andre til at opfatte ham sådan.

Han spillede spillet til fulde og med stor overbevisning. I den grad en meget stærk karakter, der også nåede helt til finalen.

Sidenhen gjorde paradisoen kort visit i ‘Paradise Hotel Reunion’, men efterfølgende har seerne ikke fået muligheden for at nyde godt af ham.

I dag arbejder Daghan som sikkerhedskonsulent, og i starten af januar blev han forlovet med kvinden i sit liv, Nilab.

Nu afslører Daghan overfor Realityportalen.dk, at de to har sagt ja til hinanden:

»Vi er blevet gift nu, så det næste er jo så familie – børn og vovse. Det er vel det, der er alles drøm. Er det ikke det, der er meningen med livet? Jeg tænker da, at jeg gerne vil have to-tre børn. Dette ville da være dejligt,« lyder det fra Daghan, som fortæller nærmere om, hvordan det går ham i dag:

»Jeg kører ud som sikkerhedskonsultent i øjeblikket, men jeg skal i gang som ejendomsmægler igen. Det har jo altid været drømmen, så det skal jeg starte på. Ellers er jeg flyttet til København og nyder faktisk livet,« forklarer han.

Se hele interviewet med Daghan nedenfor, hvor han også afslører, om han kunne finde på at vende tilbage til skærmen.

Se billeder af Daghan og hans kone herunder:

Vis dette opslag på Instagram #cph #energi #happy #neverwithout Et opslag delt af Dağhan F. Bilgisu (@daghanbilgisu) den 18. Jun, 2019 kl. 12.07 PDT