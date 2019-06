To er blevet til tre hjemme hos 'Paradise'-hunken og hans forlovede.

I 12. sæson af ‘Paradise Hotel’ tilbage i 2016 tonede Joaquin ‘Krudte’ Martinez frem på skærmen. Han røg ud af programmet lige inden finalen, men i sommeren 2017 vendte heldet, da han fandt sammen med kæresten Regitze Enemark Ørnfeldt.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det viste sig at være den helt store kærlighed, og i sidste uge blev parret, der nu har været sammen i to år, bundet sammen for livet.

De blev nemlig forældre til en lille dreng d. 7. juni.

Det afslører de begge på Instagram, hvor Krudte hylder Regitze og det vidunder, de har skabt sammen, mens Regitze beskriver sønnen som sin største kærlighed.

Parrets søn kom til verden meget tæt på planmæssigt, idet Regitze havde termin d. 8. juni.

2019 har været et begivenhedsrigt år for den tidligere paradiso, i foråret var Krudte på knæ for Regitze, og de to er nu både forlovede og forældre.

»Det var på en strand på Tenerife, mens solen smukt gik ned. Så det var meget romantisk! Jeg havde slet ikke set den komme! Han tog virkelig fusen på mig, og jeg fældede da også et par tårer,« fortalte Regitze efter forlovelsen tilbage i marts måned til Realityportalen.dk.

Hun svarede på spansk, fordi hun var så overrasket over spørgsmålet, men selvom gammel tradition siger, at man skal giftes indenfor et år efter et frieri, så har parret ikke travlt med at planlægge bryllup.

»Først drejer alt sig om vores kommende søn eller datter. Vi har ikke så travlt med at skulle giftes. Jeg må personligt indrømme, at ordet “forlovet” er noget af det smukkeste. At sige: 'Min forlovede'. Det lyder bare godt. Så det vil vi lige nyde et stykke tid, at vi er,« fastslog Regitze ved forlovelsen.

Se de søde billede af parret og deres søn herunder.

Vis dette opslag på Instagram Fuldstændig ubeskriveligt ! #MYBIGGESTLOVE Et opslag delt af Regitze Ørnfeld (@regitzeornfeld) den 9. Jun, 2019 kl. 3.43 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk