Den tidligere Mr. Paradise viser sønnen frem.

Den tidligere ‘Paradise Hotel 2016’-deltager Kian Damsgaard er blevet far til en lille dreng, der har fået navnet Mason.

»Mason har det godt, og jeg elsker ham meget højt,« fortæller Kian til Realityportalen.

Men faktisk har den lille purk været ude i verden i et stykke tid, for han blev født d. 9. november – nærmere præcist kl. 2.25 om natten, forklarer førstegangsfaren.

»Han vejede 3660 gram og var 50 cm lang. Han er sund og rask og har meget blå øjne,« fortæller den stolte far.

Kian har dog ikke ønsket at uddybe yderligere, men på sin Instagram-profil har han delt det første billede af sønnen.

»Det er på tide, at I møder min søn. Det her er Mason, skriver Kian til det søde billede, hvor sønnen får en lur ovenpå ham.«

Herunder kan du se Kian med sønnen Mason

Ikke sammen med moren

Kian har generelt været meget privat omkring familieforøgelsen, men dengang han afslørede den glædelige nyhed om, at han skulle være far, så fortalte han også, at han ikke længere dannede par med sønnens mor.

»Jeg er ikke sammen med moren, men vi står sammen om barnet, og vi glæder os til dette eventyr,« forklarede Kian tilbage i maj måned.

Her ønskede han ikke at uddybe, hvad der gik galt i forholdet, men han forklarede, at han stadig havde været kærester med sønnens mor, da hun blev gravid.

Her fortalte han også, at hun var sat til at nedkomme med sønnen i november, så lille Mason er et par måneder gammel i dag.

