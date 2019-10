Det viser sig, at der er en god grund til, at det er længe siden, vi har hørt noget til 'Paradise'-Caroline.

‘Paradise Hotel’, ‘Divaer i junglen’ og ‘Robinson Ekspeditionen’ er alle programmer, som reality-baben Caroline Petersen har medvirket i.

Efterhånden er det dog lidt tid siden, vi har set Caroline tone frem på skærmen, hun har tidligere fortalt, at vi får lov at vente en del tid endnu, da Caroline har meget travlt med sin HF-uddannelse, som hun bliver færdig med sommer 2020.

Det viser sig dog, at det ikke kun er studiet, der har fyldt for Caroline den seneste tid. Hun har nemlig haft en rigtig hård periode i sit liv:

'Jeg beklager, at min Instagram har stået stille det sidste stykke tid – det har mit liv også. Ikke nok med, at jeg har været druknet i afleveringer, har jeg endnu en gang været indlagt – denne gang med en infektion, og jeg har grædt så meget, at jeg nok ville kunne fylde en hel pool op', fortæller Caroline på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Jeg har tyet til den famøse trøstespisning, hvilket også har resulteret i endnu en vægtforøgning. Sådan er livet nu engang. Der kan ikke altid være medgang, og I har ofte efterspurgt en mere sårbar side af mit liv, så værsgo. Det er efterhånden blevet en populær tendens at flashe ens sårbare sider, så jeg hopper med på bølgen.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk