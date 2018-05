Endnu en diva afslører, at der er klippet en del i det populære TV3-program.

I gårsdagens afsnit af ‘Divaer i junglen’ gik Caroline Petersen glip af en fest, hvilket ellers ikke ligner hende. Men hun måtte en tur på hospitalet efter stærke smerter i øret. Heldigvis kom hun tilbage igen og kunne være med i konkurrencerne. Men det er langt fra alt, man ser på tv.

– Hvad man ikke ser er, at det ikke er første gang, at jeg er et smut forbi hospitalet. Faktisk blev jeg næsten fast inventar. Både på grund af, at jeg ikke kunne høre på mit ene øre, men også fordi, at jeg havde fået så mange insektbid og derfor endte med at have en masse betændelse i mine ben og fødder, skriver Caroline på sin blog og fortsætter:

– Der var et tidspunkt, hvor især mine fødder virkelig var store på grund af alt den betændelse, der var inden i. Så jeg fik både sprøjter i ballen og i armen og ikke mindst piller. Først da jeg kom tilbage til Danmark, fik jeg det bedre. Til gengæld havde jeg skønne mennesker fra produktionen omkring mig, der tog med mig på hospitalet, holdte mig i hånd, mens jeg fik sprøjter med antibiotika (jeg hader sprøjter!), og var der for mig under det hele. De passede virkelig på mig, hvilket jeg er utrolig taknemmelig for.

I næste uge står den på finale i junglen, men først skal enten Caroline eller Maja forlade programmet. Det bliver spændende at se, hvem der ender med at være junglens sejeste diva – måske ender det med at være en af de rigtige mænd, som Kjeldbjerg har hentet ind til at udfordre divaerne.

