Reality-baben har døjet med sygdom og været indlagt en stor del af sin sommerferie, men nu er der endelig lys for enden af tunellen.

På ‘Paradise Hotel’ blev Caroline Petersen for to år siden kendt som en glad og frisk pige, der ikke gik af vejen for en masse sjov og ballade, men denne sommer har der ikke været meget at grine af for den lattermilde reality-babe.

Det afslører hun i en hilsen på sin Instagram-profil.

'Hej alle. Nogen af jer har nok bemærket min tavshed i løbet af ferien. Tavsheden skyldes, at jeg har ligget syg; faktisk så syg, at jeg har været indlagt på hospitalet i en lille uges tid.'

'Det startede med en masse smerter, særligt i siden af maven, opkastninger af flere omgange (jeg kastede op 10 gange på én dag!), høj feber og kvalme. Til at starte med troede jeg “bare”, at det var influenza, indtil jeg fik det værre og værre og måtte tage kontakt til vagtlægen', skriver Caroline og fortsætter:

'Jeg kom med det samme på hospitalet. Her tog de blandt andet blodprøver, som viste, at mit infektionstal var alt for højt, en urinprøve, samt en CT-scanning, som desværre viste, at jeg havde nyrebækkensbetændelse. Til sidst i mit forløb endte jeg også med en forstoppelse (let’s face it, shit happens), og jeg vil slutte min “roman” af nu. Jeg er udskrevet og i bedring, men jeg har ikke haft overskud til at poste noget før nu. Pas på jer selv derude!'

Siden Carolines opdatering kom på sent i aftes, har kommentarerne strømmet ind fra følgere og venner.

Blandt andet har hendes veninde fra ‘Divaer i Junglen’ Rikke Chili skrevet en velmenende kommentar, som tyder på, at det ikke kun er sommerferien, men også et nyt tv-projekt, der har måttet lide under Carolines sygdom.

'Hygge på Christianshavn venter på dig. Er SÅ ærgerlig over, at vores nye lille eventyr ikke blev til noget (i denne omgang)', skriver Rikke Chili efterfulgt af en kamera-emoji og et hjerte. Til kommentaren svarer Caroline:

'Meget kærlighed tilbage til jer. Glæder mig sådan til at se jer igen. Og ja desværre.'

Carolines svar er efterfulgt af en grædende emoji. Realityportalen har været i kontakt med Rikke, som ikke ønsker at uddybe, hvad det er for et tv-projekt, der tilsyneladende er gået i vasken, fordi det ifølge Rikke stadig er aktuelt. Caroline ønsker heller ikke at uddybe, men hun siger dog, at det kun er Rikke, det er aktuelt for nu, da hun stadig er meget medtaget af sygdommen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk