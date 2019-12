Det er ikke alle, der er fortaler for, at kosmetiske operationer er vejen frem.

'Paradise'-babe Klara Montes Jensen har taget ti kilo på, men stresser ikke over det.

Klara Montes Jensen fra seneste sæson af ‘Paradise Hotel’ er ikke ligefrem begejstret over de mange skønhedsoperationer, som mange af de øvrige reality-stjerner udsætter sig selv for.

Selv har hun taget ti kilo på det sidste halve år, men det får hende ikke til at overveje en fedtsugning, forklarer hun til Realityportalen.

'Jeg vil gerne vise mig frem og forklare, at man ikke behøver at stå snorlige med flad mave, skarp kæbelinje og små arme. Jeg syntes, det er blevet for nemt bare at få lavet et indgreb, der hvor man er en smule utilfreds. Vi piger skal stå sammen og fortælle hinanden, at vi er gode nok, som vi er.'

Klara er dog ikke helt sikker på, hvorvidt de ti nytilkomne kilo skal have lov at blive.

'Jeg skal da ikke sige, at jeg har jublet over at tage 10 kilo på, det har været lidt af en overraskelse, men jeg kan jo heldigvis selv vælge enten at elske min krop, som den er, og med de ekstra kilo eller vælge at tænke over, hvad jeg spiser og gå op og træne. Om jeg vil tabe de ekstra kilo eller ej, så stresser jeg ikke over det, for hallo, jeg ser sgu da også meget sød ud med en lille mave,' fortæller Klara til Realityportalen.

Klara har et budskab til alle

Det er vigtigt for ‘Paradise’-baben at poientere, at det er op til den enkelte at styre sin egen krop, og at hun ikke vil bestemme over andre.

Men hun håber, at hendes budskab alligevel vil nå ud.

'Jeg syntes, at det er vigtigt at vise, at man også kan være glad for de ekstra kilo, ekstra deller og hvile i egen krop, som den ændrer sig.

Det kan lyde så kliché at sige “elsk dig selv, som du er”, men jeg syntes virkelig, at det er et vigtigt budskab at komme ud med.'

'Jeg ved godt, nogle vil mene, jeg ikke skal være fortaler for noget, da jeg stadig er slank, og det forstår jeg godt, nogle kan tænke. Men jeg siger ikke det her til piger, som har nøjagtig den samme krop som mig, jeg siger det her uanset vægt. Vi er alle forskellig og gudskelov for det.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk