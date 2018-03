Det hele gik hurtigt, da sønnen for nylig kom til verden.

Det må siges at være sket en hel del for den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Kimie Maria Kristensen fra 2014-udgaven og hendes kæreste det seneste år. Den 16. februar 2017 blev parret forældre til sønnen Mika, og et år senere – helt præcis tirsdag den 20. februar 2018 – blev de forældre til endnu en søn.

Den nyfødte dreng lod i første omgang vente på sig, men da han fire dage efter terminen endelig besluttede sig for at komme til verden, gik det også hurtigt. Det fortæller Kimie til Realityportalen.dk.

– Det var jo noget af en lynfødsel. Mit vand gik omkring klokken 23, og veerne begyndte nærmest, idet mit vand gik. Jeg havde kontakt med fødeafdelingen og aftalte, at jeg skulle komme ind om en times tid, da jeg ikke havde haft veer så længe, siger Kimie, der hurtigt måtte indse, at den aftale ikke kunne overholdes.

– Vi nåede dog ikke så langt. Der blev ringet efter en ambulance, og da Falckredderne trådte ind af døren, var lillebror ude – klokken 00:25. Falckredderen tog imod ham, mens min kæreste stod med Mika (parrets første søn, red.) på armen. Han vågnede selvfølgelig midt i det hele.

Overvældende følelse

Der er kun ét år og fire dage mellem Mika og Cody. (Foto: Privat)

Selv om det hele gik hurtigt, og paradisoen blev tvunget til at føde hjemme på sofaen, så har alle det godt.

– Det gik super fint bagefter. Jeg blev kørt til hospitalet med ambulancen, mens min kæreste kørte vores store dreng hjem til mine forældre. Og lillebror var lige, som han skulle være. Det var en super overvældende følelse, fordi det gik så hurtigt, men det gik så fint, fortæller Kimie.

Accepteret af storebror

Det var ikke planlagt, at de skulle have barn nummer to, blot ét år og fire dage efter de blev forældre første gang, men de første uger er alligevel gået fint.

– Det er gået super fint, at vi lige pludselig er en familie på fire. Mika har haft lidt svært ved at skulle være storebror, men nu er han ved at acceptere det, siger ‘Paradise Hotel’-deltageren.

Kimie fortæller desuden, at den lille dreng har fået navnet Cody.

– Vi ville godt have et navn, som ikke ret mange hedder, men vi havde svært ved at finde noget, som vi begge kunne lide. Min lillesøster nævnte så navnet Cody, og det kunne vi begge lide. Det faldt vi begge for, og derfor blev det det, siger hun om navnet.

Artiklen blev oprindeligt bragt af Reality Portalen