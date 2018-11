Torsdag får Paprika Steens julefilm 'Den tid på året' premiere i danske biografer. Og den meget skarpe biografgænger vil måske lægge mærke til én af skuespillerne.

»Min søn, Otto, er jo med. Han er ikke længere ham den lille fra filmen 'Applaus',« siger Paprika Steen til B.T.

Den danske skuespiller og instruktør fik Otto med sin daværende mand, Mikael Rieks, der i øvrigt er producer på filmen, i 2000.

Otto har en mindre rolle i komedie-dramaet. Rollen er et lille nik til en 'drøm', som Paprika Steen tidligere har haft.

Her ses Paprika Steen med eksmanden, Mikael Rieks og sønnen Otto i 2009 Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Her ses Paprika Steen med eksmanden, Mikael Rieks og sønnen Otto i 2009 Foto: FLINDT MOGENS

»Fanny Bornedal, der spiller min datter i filmen, har jeg kendt, siden hun var otte år. Og det er samme alder som Otto, og jeg ville så gerne have, de blev gift. Men det er de så ikke. De er heller ikke blevet kærester, men så kunne jeg sætte dem sammen i filmen,« siger hun og griner.

Hun fortæller dog, at Otto og Fanny er gode venner. Derfor er det også en sjov lille rolle, sønnen har i filmen, men hun arbejdede ikke direkte med ham.

»Faktisk var det ikke mig, der instruerede ham. Jeg gik fra på det tidspunkt. Vi ligner hinanden så meget af sind, at jeg faktisk sagde til Roni (Paprika Steens instruktørassistent, red.), at han skulle overtage instruktionen,« siger hun og uddyber:

»Otto og jeg ligner hinanden for meget til, at han ville kunne holde ud at blive instrueret af mig.«

Her ses Paprika Steens søn, Otto, sammen med sin far, Mikael Rieks. Foto: Paprika Steen Vis mere Her ses Paprika Steens søn, Otto, sammen med sin far, Mikael Rieks. Foto: Paprika Steen

Det er Ottos anden filmoptræden, men foreløbigt ser det ikke ud til, at han går i sine forældres fodspor og bliver en del af skuespilbranchen.

»Han har sagt helt koldt til mig: 'Nej, mor. Man kan altid blive skuespiller.' Så lige nu vil han noget helt andet,« siger den 54-årige skuespiller og instruktør.

I 'Den tid på året' spiller Paprika Steen karakteren Katrine, som skal holde jul for sin dysfunktionelle familie.

Hvis nu man spurgte Otto, hvem ville han så sige, at du minder mest om fra filmen?

»Han ville sige, jeg er meget som Katrine, men når han hader mig mest, er jeg mere som Gunna (Karen-Lise Mynsters karakter i filmen).«

Den tid på året er Paprika Steens tredje film som instruktør. Det er første gang, at hun medvirker i en film, som hun selv instruerer. Ud over Paprika Steen medvirker Lars Brygmann, Sofie Gråbøl, Jacob Lohmann, Lars Knutzon og Patricia Schumann. Manuskriptet er skrevet af Jakob Weis.

