Michelle Pfeiffer. Viola Davis. Susanne Bier. Store navne på den verdensomspændende filmscene.

Inden længe får de selskab af en dansk kending: Paprika Steen.

Den 56-årige skuespillerinde vil nemlig i rulleteksterne til 'First Ladies' kunne se sit navn side om side med de Emmy- og Oscar-vindende kvinders.

En serie, som hun netop er taget til Atlanta for at optage.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paprika Steen (@paprikasteen_official)

»Glad og så taknemmelig for at være en del af dette,« skriver hun i et opslag på Instagram, og i en story afslører hun, at hun allerede er begyndt på dialogtræningen.

'First Ladies' handler om de præsidentfruer, der årti efter årti har haft en finger med i spillet i det amerikanske magtcentrum.

Serien er skrevet af Aaron Cooley og bliver instrueret af Susanne Bier, der for nylig igen slog sit navn fast internationalt med serien 'The Undoing'.

At det lige netop er en dansker, der skal stå i spidsen for optagelserne, tilskriver Paprika Steen da også en del af – faktisk hele – æren for, at hun er kommet med ombord på projektet.

»Det er derfor, jeg er med. Det er ikke, fordi jeg er god. Det er, fordi Susanne kender mig og syntes, det var synd for mig, at jeg ikke lavede noget,« fortæller hun i en story på Instagram.

Hun og den prisvindende instruktør har i årevis kørt et ganske succesrigt parløb.

De fleste husker nok Paprika Steens rolle som Stella i 90er-succesen 'Den eneste ene'.

En film, der skaffede skuespillerinden en Robert-statuette for 'bedste kvindelige birolle', mens Susanne Bier kunne gå hjem med prisen for 'årets bedste film'.

Sidse Babett Knudsen, Susanne Bier og Paprika Steen med deres priser til Bodil-festen 2000. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Sidse Babett Knudsen, Susanne Bier og Paprika Steen med deres priser til Bodil-festen 2000. Foto: JØRGEN JESSEN

Siden har de to desuden samarbejdet i 'Elsker dig for evigt' og 'Den skaldede frisør'. Og nu gør de det så igen i 'First Ladies', der endnu ikke har fået en premieredato.

I serien skal Paprika Steen spille Betty Fords mor. Og det er hun svært begejstret for:

»Jeg spiller moren, når Betty Ford er lille og teenager. Som voksen bliver hun (Betty Ford, red.) spillet af Michelle Pfeiffer. Så på en måde spiller jeg Michelle Pfeiffers mor,« siger hun i en story på Instagram og tilføjer:

»Tag den!«