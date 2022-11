Lyt til artiklen

Juleklip, skolefest, hyttetur, forældrefest, kagebagning, forældremøder og skovture er bare nogle af de ting, forældre forventes at engagere sig i, når de sender deres barn i skole. Er man så heldig at have flere børn er der dobbelt op på alle 'glæderne'.

Skolen pådutter forældre et fællesskab, de ikke har bedt om, men som det er umuligt at melde sig ud af, mener Paprika Steen.

Det har hun lavet filmen 'Fædre og mødre' om, der netop nu har premiere.

»80 procent af dem, jeg talte med i min research, syntes, det er ekstremt anstrengende at være forældre i skolen i dag med alt det, man skal melde sig til. Man skal hele tiden forsøge at være den perfekte forælder og leve op til nogen standarder, de andre forældre sætter. Men ingen tør sige fra.«

Paprika Steen mener, at forældre er alt for optaget af deres børns skolegang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Paprika Steen mener, at forældre er alt for optaget af deres børns skolegang. Foto: Bax Lindhardt

»Selvfølgelig er det sjovt at spille rundbold med ungerne eller klippe julepynt. Men det er ikke sjovt, når 50 procent af dine weekender skal gå med det, eller når du skal læse seks romaner på Aula, inden du skal sove, fordi Sofies mor ikke kan finde Sofies hue,« siger hun.

For at få dynamikken i gruppen til at udfolde sig, sender hun i filmen 'Fædre og mødre' en forældregruppe på hyttetur i 48 timer uden mulighed for at trække sig fra fællesskabet.

Uden at afsløre for meget ender filmen i et orgie, der giver forældrene både fysiske og moralske tømmermænd. For selvom festen er sjov og stemningen eksalteret, er fællesskabet truet på livet.

»Vi kan ikke lyve os fra, at det eneste, forældre interesserer sig for, er deres eget barn,« siger instruktøren.

Instruktøren Paprika Steen har altid haft svært ved tvangsfællesskaber. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Instruktøren Paprika Steen har altid haft svært ved tvangsfællesskaber. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Grundlæggende oplever hun ofte forældresamarbejdet som udemokratisk. Skal en forældregruppe blive enige om regler for sukkerpolitik eller brug af telefoner, er det rent 'Fluernes Herre' eller 'Survival of the fittest'.

»Det er altid de stærke, dem, der er bedst til at debattere og bedst til at sætte sig igennem, der vinder, mens resten resignerer og sender 600 kroner med på skoleudflugt, selvom de kun har råd til 200,« siger hun.

Som instruktør er Paprika Steen optaget af dynamikken mellem mennesker i flok – ligegyldigt om fællesskabet er en skoleklasse, en familie eller en arbejdsplads.

»Det bunder sikkert i, at jeg selv har haft svært ved det. Jeg har det stramt med tvangsfællesskaber og har haft svært ved at integrere mig i pligtfællesskaber,« siger hun, der slet ikke fatter begrebet 'forældrefester':

»Skulle vores børn få det bedre sammen af, at vi drikker os fulde sammen? Vil det gøre mindre ondt, når Thorbjørn sparker Bjarne over benet, hvis deres forældre kan lide hinanden? No way.«