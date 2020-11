Paprika Steen skulle efter planen have brugt en rum tid af 2020 i det amerikanske. Hun var udset til en stor rolle i den amerikanske udgave af 'Rita'. Men den 56-årige skuespiller fortæller nu, at det er aflyst.

Ikke fordi lysten fra hende eller produktionen manglede.

Men som så meget andet skyldes forklaringen coronavirus. Det fortæller Paprika Steen til B.T., der ellers nåede at filme første afsnit af serien i Los Angeles i USA.

»Den blev desværre ikke til noget. Vi lavede piloten (første afsnit, red.), og så lige efter kom coronaen. Og tv-selskabet, der hedder Showtime, havde så mange ting kørende, at de var bange for, rent økonomisk, at de ikke kunne tage det.«

Paprika Steen og Helle Thorning-Schmidt til gallapremieren på komedien "Retfærdighedens ryttere" i Imperial i København. Foto: Emil Helms Vis mere Paprika Steen og Helle Thorning-Schmidt til gallapremieren på komedien "Retfærdighedens ryttere" i Imperial i København. Foto: Emil Helms

»Det var det sidst tilkomne, så det blev lukket ned desværre.«

Paprika Steen havde ellers gaflet sig rollen som afdelingslederen 'Helle', der i den danske udgave af 'Rita' spilles af Ellen Hillingsø.

Men baseret på de meldinger Paprika Steen har modtaget fra USA, forventer hun ikke, at den bliver genoptaget.

»Det er rigtig ærgerligt. Det er lukket, det kommer aldrig til at blive lavet. Og derfor: Hvad så nu?«

Paprika Steen skal efter planen indspille flere film næste sommer. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Paprika Steen skal efter planen indspille flere film næste sommer. Foto: Søren Bidstrup

Paprika Steen har ting stående i kalenderen, men hvad den nærmeste fremtid rent arbejdsmæssigt skal byde på, er skuespilleren ikke sikker på.

»Jeg har det ligesom minkfarmerne. Altså forstå mig ret. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg har nogle ting. Jeg skal instruere nogle film og sådan noget til sommer.«

»Men lad os se, hvad der sker. Alting er jo usikkert.«

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at adskillige danskere er arbejdsmæssigt påvirket af corona. Det gælder for så vidt også økonomisk såvel som psykisk, hvilket Paprika Steen også selv genkender.

»Det har været enormt ensomt. Jeg bor jo alene, og det er enormt svært. Jeg prøver at holde, hvad man må og ikke må – i sin egen boble. Men vi har været gode… Vi har en spiseklub, hvor vi mødes nogle kvinder, og alle er singler, og hvor børnene er flyttet hjemmefra.«

»Og ja, økonomisk. Det kan jeg ikke snakke om. Det er kun nederen, og derfor håber jeg, alting løser sig. Sådan må det jo være.«

Udover Paprika Steen, var 'Game of Thrones'-skuespilleren Lena Headey også tilset en rolle – nemlig hovedrollen som 'Rita', der som bekendt i Danmark spilles af Mille Dinesen.