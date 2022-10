Lyt til artiklen

Kunstnerne i Danmark mangler et par svar på, hvorfor kulturen ikke er prioriteret under valgkampen.

Skuespiller Paprika Steen fortæller til B.T., at hun godt kunne tænke sig at høre fra kandidaterne, hvordan de forholder sig til kulturen.

»Jeg synes, kultur er noget af det vigtigste, som ingen af dem har nævnt noget om endnu,« fortæller hun.

Hun mener, at det er vigtigt, at partierne fremsætter en stærk politik på området.

»Jeg kunne godt bruge, at de havde en lidt stærkere kulturpolitik og en større kulturprofil, fordi der er ikke nogen af dem, der har talt om det.«

Skuespilleren er indforstået med, at der er mange kriser i verden lige nu, der også er en prioritet, men det er ikke en undskyldning for at glemme kulturen.

»Lige nu er der meget, der er vigtigt, men det her er noget, man bliver nødt til at inkludere. Det er noget, der gør, at vi kan holde livet lidt bedre ud.«

Paprika Steen italesætter, at kulturen skal gøres mere tilgængeligt og mindre besværligt for folk at bruge.

»Du skal adskille kultur og kunst. Det at spille håndbold er ikke det samme som at lave film. Begge dele er vigtige, og jeg synes, de skulle gøre det mindre besværligt,« fortæller hun og fortsætter:

»Det skulle være mindre dyrt for almindelige mennesker at bruge kunsten, ligesom man gør i så mange andre lande, der har det samme samfund, som vi har her.«

Paprika Steen mangler svar. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Paprika Steen mangler svar. Foto: Søren Bidstrup

Kulturordfører for Venstre, Jan E. Jørgensen, er enig i, at kulturen ikke er det, der står højest på dagsordenen under valget.

»Sådan er det jo altid. Jeg havde håbet, at det kunne være lidt anderledes denne gang, fordi vi har haft coronaen, hvor det gik op for folk, at de virkelig manglede de kulturtilbud, der var før. Coronaen har været utrolig hård for kulturlivet.«

Gør du selv nok for at få kulturen på dagsordnen?

»Jeg synes da ikke, jeg bestiller andet, men man skal også huske på, at der også bliver lavet politik mellem valgene. Vi var for eksempel med til at sørge for, at ideen om, at penge skulle tages fra kulturen i form af moms på rettighedsbetalingen på blandt andet danske tv-serier for at blive brugt på fængsler, ikke blev til noget.«

Hvad vil Venstre gøre for kulturen, hvis I vinder valget?

»Jeg kan sige, at Venstre i vores politik har lagt flere penge i vores finanslovsforslag til kulturen, og vi vil kulturen. Også økonomisk.«

Jan E. Jørgensen, Kulturordfører for Venstre. Foto: Mathias Svold Vis mere Jan E. Jørgensen, Kulturordfører for Venstre. Foto: Mathias Svold

Også Socialdemokratiets kulturordfører, Ida Auken, afviser, at kulturen ikke bliver prioriteret..

Under regeringen er der nemlig fjernet en besparelse på 800 millioner kroner i kulturlivet..

Hun er dog enig i, at det ikke fylder nok i valgkampen..

»Kulturen er så vigtig en del af vores liv og det, der gør livet værd at leve. Når der ikke er plads til kulturen, hvad er det så vi kæmper for. Vi skal huske at tale om det, der giver livet mening.«

Paprika Steens konkrete forslag om at gøre det billigere at bruge kulturen, kan hun dog ikke se, giver mening i en tid med økonomisk krise.

»Hvis vi havde flere penge, så ville jeg synes, det var en fantastisk idé. Men lige nu handler det om at bevare den økonomiske ansvarlige politik.«

De mange kriser, der lige nu presser inflationen op og økonomien i bund, kan da potentielt også have konsekvenser for kulturen..

»Vi har ingen planer om at spare på kulturen, men det er svært at sige, hvad der sker i fremtiden med kriser og inflation,« forklarer Ida Auken.