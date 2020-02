Sjette gang blev tilsyneladende heller ikke lykkens gang for Hollywood-stjernen Pamela Anderson.

For kun 12 dage siden blev hun ellers gift med filmproducenten Jon Peters. Men ægteskabet er allerede slut, skriver Hollywood Reporter.

Det bekræfter den tidligere Baywatch-stjerne selv til mediet i en udtalelse. Heri står der:

'Vi vil sætte pris på jeres støtte, nu når vi tager noget tid væk fra hinanden for at finde ud af, hvad vi vil med livet og hinanden,' lyder det fra Pamela Anderson.

Pamela Anderson blev verdensberømt for sin medvirken i serien Baywatch, hvor hun spiller livredderen Casey Jean Parker fra 1992 til 1997 Foto: ERWIN SCHERIAU

Forholdet mellem Pamela Anderson og Jon Peters lød ellers til at sprudle med amoriner i luften.

Mandag den 20. januar sagde de sågar ja til hinanden ved en privat og hemmelig ceremoni i Miami. Brylluppet skete 30 år efter deres første date.

»Hun gør mig vild - på en god måde. Hun inspirerer mig. Jeg beskytter hende og behandler hende på den måde, hun fortjener at blive behandlet,« sagde Jon Peters kort efter vielsen til Hollywood Reporter.

Men nu ser det ud til, at lykken - og ægteskabet - varede kort.

Jon Peters var senest med til at producere Hollywood-filmen 'A Star is Born'. Foto: GABRIEL BOUYS

Kilder fortæller dog til mediet, at parret ikke havde udfyldt samtlige af de formularer, et ægteskabsløfte kræver. Så om Pamela Anderson og Jon Peters officielt bliver skilt, må tiden vise. For nu er de i hvert fald gået fra hinanden.

Brylluppet med Jon Peters var Pamela Andersons sjette af slagsen.

Den tidligere Playboy Model har i mellemtiden været gift fire gange med henholdsvis Tommy Lee, Kid Rock og Rick Salomon, sidstnævnte var hun gift med to gange.

Jon Peters har derimod kun været gift én gang inden Pamela Anderson. Det var med skuespillerinden Lesley Ann Warren fra 1967 til 1974.