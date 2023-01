Lyt til artiklen

Pamela Anderson hævder, at skuespillerkollegaen Tim Allen i 1991 viste hende sin penis – helt uopfordret.

Det beretter Variety, der har læst et uddrag af skuespillerindens kommende bog 'Love, Pamela'.

Hændelsen skulle være sket, da Pamela Anderson som 23-årig, side om side med Tim Allen, medvirkede i serien 'Home Improvement'.

»På den første optagedag gik jeg ud af mit omklædningsrum, og Tim var på gangen i sin kåbe. Han åbnede sin kåbe og blottede sig hurtigt for mig - helt nøgen,« skriver 'Baywatch'-stjernen ifølge mediet og fortsætter:

»Han sagde, at det kun var rimeligt, for han havde set mig nøgen. Nu er vi lige. Jeg grinede med et ubehag.«

Tim Allen, der var 37 år på daværende tidspunkt, henviste formentlig til Pamela Andersons modelkarriere for Playboy, som hjalp hendes skuespilkarriere på vej.

Selv afviser den i dag 69-årige skuespiller dog anklagerne fuldstændig.

»Nej, det skete aldrig. Jeg ville aldrig gøre sådan noget,« meddeler Tim Allen Variety..

Pamela Anderson spillede med i adskillige episoder af 'Home Improvement' , hvor hun havde rollen som Lisa.