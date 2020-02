Countrysangeren Daniel Lee Martin er blevet fundet død i sit hjem i Florida, USA.

Den 54-årige sanger skød og dræbte angiveligt sig selv fredag. Det skriver New York Post.

Ifølge det amerikanske medie var Daniel Lee Martin sigtet for overgreb på børn i delstaten Tennessee.

Myndighederne blev opmærksomme på selvmordet, da politiet i Pasco County i Florida forsøgte at overlevere en arrestordre til countrysangeren.

»(Daniel Lee, red.) Martin reagerede ikke på vores forsøg på at komme i kontakt med ham,« siger politiet til New York Post og fortsætter:

»SWAT blev tilkaldt for at hjælpe til, da Martin tidligere har truet med at skade sig selv og andre. Da betjente forcerede indgangen til hjemmet, fandt de Martin død af, hvad der umiddelbart ser ud til at være et selvforskyldt skudsår.«

Daniel Lee Martin blev anholdt i februar, efter en mindreårig pige anmeldte ham for at have onaneret og vist hende pornografiske billeder ved flere lejligheder, når hun havde overnattet i hans hus.

Arrestordren, som betjentene forsøgte at overlevere fredag, bestod desuden af tre skærpede tilfælde om forsøg på at begå seksuelt overgreb, to tilfælde af begåede seksuelle overgreb samt ét tilfælde af at have opfordret en mindreårig til at voldtage et barn.

Det er ikke første gang, Daniel Lee Martin er blevet beskyldt for den slags forbrydelser.

Tilbage i 2018 blev han tiltalt for seksuelle overgreb mod tre børn under 13 år. Overgreb, som skulle have fundet sted i Tennessee over en fire år lang periode fra 2014 til 2018.

Hans retssag for disse påståede forbrydelser skulle have fundet sted i næste måned.

Daniel Lee Martins karriere begyndte i 1997, hvor han blandt andet varmede op for den verdenskendte countrysanger Willie Nelson. Han udgav senere sit første album, 'All That I Am' (2004), og tre år senere udgav han sit andet album, 'On My Way to You'.