Dansk mode er populær i udlandet. Men kun få kan drømme om at få så stor succes som ægteparret Ditte og Nicolaj på Reffstrup.

På otte år skabte parret et modemærke, der ramte så meget plet, at de fik mere end en halv milliard kroner, da de solgte størstedelen i 2018 B.T. ser i anledning af modeugen nærmere på nogle af de danske modebrands.

Der er langt fra Hirtshals til København. Både i afstand og i den måde, man tænker mode. Men måske er det netop den bundsolide opvækst hos en arbejderfamilie i Nordjylland, der er årsag til den succes, som 41-årige Ditte Reffstrup har fået med sit design. Godt hjulpet på vej af et møde med en rigmand, en husbond med et iværksættergen, en stor tro på sig selv og en evne til at ramme plet, når det gælder modetrends.

Sammen med sin mand, 45-årige Nicolaj Reffstrup, står hun bag en dansk modes største succees’ere de senere år - nemlig modemærket Ganni, som de overtog i 2009. En succes så stor, at de i 2017 inkasserede over en halv milliard kroner, da de solgte 51 procent af deres aktier i selskabet. Enindtjening, der også gjorde dem i stand til at notere sig som købere i en af Københavns største bolighandler sidste år, da de lagde 30 millioner kroner for en villa i det eksklusive Rosenvænget Kvarter på ØSterbor.

Faktisk har Ditte Reffstrup selv svært ved at forstå succesen, har hun fortalt til modemagasinet Costume i april:

»Det er så vanvittigt, alt det, der er sket på de sidste ti år, at jeg faktisk kan have helt svært ved at tale om det,« fortalte hun og forklarede:

“… Der er sket så mange ting, og det har været så vildt for os. Tænk på, at vi startede som en lillebitte geschæft i en lejlighed, og at vi undervejs har fået tre børn. Det har været vildt intenst. Fantastisk, hæsblæsende og vidunderligt, men vi har jo også været ved at skide i bukserne flere gange. Tro mig, jeg har haft hundredvis af søvnløse nætter med afsindigt ondt i maven.Vi kastede jo alt ind på projektet uden at have nogen garantier.”

Historien om Ganni er da også noget af et erhvervseventyr, som hverken nordjyske Ditte Reffstrup eller hendes fynske mand næppe nogensinde havde turde drømme om.

Hverken Nicolaj eller Ditte Reffstrup er uddannede designere. Han har en uddannelse i it fra CBS, mens hun har arbejdet sig op gennem modebranchen blandt andet som indkøber for Peder & Stoffer og senere for den danske modegigant, Bestseller.

Mens hendes mand tog sig af forretningsdelen, tog hun sig af designerdelen.

I Bestseller fik hun nemlig sit gennembrud som designer. En kunde havde sagt til hende: ’ ’Du skal møde min svigerfar’, har hun tidligere fortalt til Berlingske.

Svigerfaderen var ingen ringere end stifteren af Bestseller, Troels Holch Povlsen, der er far til den nuværende Bestseller-ejer og Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen.

Troels Holch Povlsen ansatte Ditte Reffstrup som indkøber i Flying A, hvor hun også begyndte at designe.

Da Nicolaj og Ditte Reffstrup I 2009 fik mulighed sammen med en tredje partner, René André Dyhring Mikkelsen, at overtage tøjmærket Ganni, blev Ditte Reffstrup Gannis designer .

Ganni var et populært brand, der trængte til en opdatering. Og det kunne lige præcis Nicolaj og Ditte Reffstrup give det. Designet koncentrerer sig om den ’Ganni-pigen’ – pigen på cykelstien, der skal kunne bruge tøjet.

De startede virksomheden i et hjørne i en lejlighed i København. Begyndelsen var svær, men parret havde troen på, at det ville lykkes. Og det gjorde det.

I 2014 deltog de for første gang i den københavnske modeuge med deres eget modeshow på rejsekongen Simon Spies’ gamle Hotel Mercur. Ditte Reffstrup hun turde knap at kigge, om der overhovedet kom nogle gæster, har hun fortalt i et interview med Alt for damerne.

Den daværende indkøber for den ekslusive webshop Mytherasa.com, Justin O’Shea ,kom til showet og roste efterfølgende showet overfor DR, og så var Gannis og Refstrup-parret skæbne besejlet. Kollektion endte med at blive solgt på den populære netportal. Og da Ganni efterfølgende også fik en aftale med en anden stor, luksusnetbutik, netaporter.com, ville successen ingen ende tage:

»Jeg havde det, som om jeg var Peter Schmeichel, da han blev signet til Manchester United, da vi fik Netaporter.com. Så stort er det for os. ” har Ditte Reffstrup udtalt til Berlingske.

Salget steg atsronomisk, og det begyndte at stå klart for Reffstrup’erne , at de skulle bruge en partner for at virksomheden fortsat kunne vokse.

I 2017 valgte de at sælge 51 procent af aktierne i Ganni til investeringsselskabet L Catterton, der er 40 procent ejet af LVMH,. Selskabet ejer blandt andre også ejer Louis Vuitton og Dior. Ifølge Finans fik Refstrupparret over en halv milliard for aktierne.

Men trods formuen, har hverken Ditte eller Nicolai Reffstrup tænkt sig at stoppe med at arbejde. Begge arbejder stadig i Ganni, hvor det stadig er Ditte Reffstrup, der sørger for designdelen.