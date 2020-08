»Jeg var lige ved at skide i bukserne af nervøsitet. Men jeg var også spændt. Helt vildt spændt.«

Sådan beskriver P3-vært Maria Josefine Madsen – bedre kendt som 'JoJo' – øjeblikket, før tre billeder af hende tirsdag morgen blev delt på Instagram. Både på hendes egen profil, men også på 'Go' morgen P3'-profilen.

På billederne er radioværten helt eller delvist afklædt.

Sådan har hun aldrig tidligere poseret. Men forleden valgte hun alligevel at smide kludene og lade sig fotografere. I den større sags tjeneste.

Radioværten håber, at hun med billedserien kan inspirere andre til at hylde deres kroppe. Foto: Kia Hartelius Vis mere Radioværten håber, at hun med billedserien kan inspirere andre til at hylde deres kroppe. Foto: Kia Hartelius

Maria Josefine Madsen håber nemlig, at hun med billederne kan være med til at bane vejen for større diversitet og repræsentation af kroppe på de sociale medier.

Noget, hun talte med sine kollegaer på 'Go' morgen P3' om forleden.

»Jeg fik ondt i maven, da vi tog snakken, og jeg blev igen gjort opmærksom på, at der i samfundet er et indtryk af, at nogle kroppe er mere rigtige end andre.«.

»Jeg er ikke bedre, end at jeg også bliver påvirket. Jeg er også usikker på mig selv. For hvad er idealerne?«

Baggrunden for snakken og det faktum, at P3-værten har valgt at smide kludene og gå ind i kampen, skal findes hos netop Instagram.

SoMe-mastodonten har nemlig censureret et billede af den sorte plus-size-model Nyome Nicholas-Williams.

På billedet sidder modellen med lukkede øjne og bar overkrop. Hendes arme dækker hendes brystvorter.

Færdes man på de sociale medier, skal man ikke lede længe for at finde den type billeder. Og de er helt i tråd med Instagrams retningslinjer, så længe brystvorterne er dækket til.

Jeg kunne mærke, at jeg blev irriteret og ked af det P3-vært Maria Josefine Madsen - bedre kendt som JoJo'

Alligevel er Nyome Nicholas-Williams' billede blevet fjernet. Flere gange.

Det har dannet grobund for en diskussion om, hvorvidt Instagram forskelsbehandler i forhold til hudfarve og størrelse til fordel for den hvide, slanke kvinde.

Og som datter af en mørk far har Maria Josefine Madsen valgt at gå ind i debatten – med opbakning fra sine kollegaer.

»Jeg kunne mærke, at jeg blev irriteret og ked af det. Så idéen udsprang af det. Jeg tror også, det er faldet på et tidspunkt, hvor det passer ind i mit liv – og hvor jeg har lyst.«

Normalt plejer radioværten ikke at posere hverken helt eller halvt afklædt. Men for det større formål har hun nu gjort det alligevel. Foto: Kia Hartelius Vis mere Normalt plejer radioværten ikke at posere hverken helt eller halvt afklædt. Men for det større formål har hun nu gjort det alligevel. Foto: Kia Hartelius

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har lyst til at fejre og hylde min krop i stedet for at skælde den ud, som jeg har gjort det hele mit liv.«

Selv om det for en stund fra grænseoverskridende at skulle stå helt nøgen foran en fotograf, har oplevelsen været god for den 32-årige kvinde, som i øvrigt roser kvinden bag kameraet til skyerne.

»Jeg havde regnet med, at jeg ville fokusere mest på resultatet af billederne, men det var selve oplevelsen med at blive fotograferet, der var fed og givende.«

Men resultatet er altså også fedt, mener flere.

Kroppen - alle kroppe - skal hyldes, mener P3-værten. Foto: Kia Hartelius Vis mere Kroppen - alle kroppe - skal hyldes, mener P3-værten. Foto: Kia Hartelius

Faktisk har de reaktioner, der i stimevis er strømmet ind siden tirsdag morgen, kun været positive, fortæller Maria Josefine Madsen.

»Jeg får beskeder fra både kvinder og mænd, der fortæller, at de kan genkende sig selv, og at de er presset af de sociale medier, som får dem til at føle sig uperfekte. 'Tak for at være lidt almindelig,' skriver de.«

Reaktionerne har givet radioværten blod på tanden, og hun går allerede og grubler over, hvordan hun ellers kan bidrage til debatten.

Hun håber, at hun kan være med til at rykke noget i samfundet.

»Jeg vil jo nødigt omtales, som om jeg alene tager et kæmpe skridt for menneskeheden. Men jeg håber, at det er et lille skridt mod større diversitet og repræsentation. Ikke kun, hvad angår nøgenhed, men også seksualitet, køn og størrelser.«

»Jeg håber, at alle små skridt kan være med til at gøre, at vi alle kan genkende os selv og hinanden, så vi føler os mindre forkerte og i sidste ende mindre ensomme.«