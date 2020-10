På sin Twitter-profil lægger den 25-årige radiovært Maria Fantino, der er kendt fra programmet Curlingklubben på P3, ikke skjul på, at det er svært for hende at skulle fortælle om sine oplevelser med sexchikane.

'I dag er endelig dagen, hvor jeg fortæller om noget, der har fyldt irriterende meget i alt for lang tid,' lyder det fra hende, inden hun uddyber:

'Måske er det bare endnu en historie for jer, men for mig er det helt vildt sårbart. Jeg håber, at I vil tage godt imod min historie.'

Sagen, som hun refererer til, drejer sig om en chef i DR, der gik over grænsen ved en fest i det store mediehus. En ubehagelig episode, der udspillede sig foran DR-chefens egen kæreste.

Maria Fantino har radioprogrammet 'Curlingklubben' sammen med Christian Bonde. Foto: Foto: Agnete Schlichtkrull/ DR Vis mere Maria Fantino har radioprogrammet 'Curlingklubben' sammen med Christian Bonde. Foto: Foto: Agnete Schlichtkrull/ DR

Radioværten har torsdag fortalt om episoden i P1-podcasten 'Genstart', og den er også beskrevet i en artikel på dr.dk.

Hun fortæller, hvordan hun faldt i snak med den pågældende chefs kæreste ved festen. De snakkede om melodigrandprix, da han pludselig afbryder.

»Han siger, at han vil have, at hans kæreste og jeg skal kneppe, og at han vil kigge på.«

Manden, der er tale om, var ikke Maria Fantinos chef, men én, som hun skulle præsentere en idé for. Et projekt, som hun håbede, DR ville købe.

Hun var snart færdig som praktikant på DR's talenthold, og hun ville pleje sit netværk ved festen. I stedet kom hun hjem med en dårlig oplevelse, som har hjemsøgt hende lige siden.

For hun klagede over chefens opførsel, og det viste sig, at det var der flere, der have gjort det samme. Mediehuset tog en snak med ham, og han rykkede videre. Til en ny stor stilling et andet sted i mediebranchen.

Siden har den unge radiovært dog hørt fra manden flere gange. Han har i mails truet med at komme efter hende juridisk.

Maria Fantino står frem i kølvandet af en lang række kvinder, som nu fortæller om overgreb og uønsket opmærksomhed i mediebranchen.

Det var en bølge, som for alvor blev startet af Sofie Linde, der som årets vært på TV 2 Zulus Comedy Galla fortalte om en chef, der prøvede at true sig til et blowjow.

Sidenhen har over 1.600 kvinder skrevet under på et støttebrev til Sofie Linde, hvor de har tilkendegivet, de ved, der er et problem med sexchikane og sexisme i branchen.