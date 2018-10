Efter godt ti år på P3 har nyhedsvært Tue Sørensen valgt at tage en frivillig fratrædelse midt i DR’s store sparerunde.

Som konsekvens af den nye politiske medieaftale skal DR spare 420 millioner over de næste tre år. Man forventer at nedlægge 400 stillinger, og på onsdag får de ansatte så at vide, om de er blevet fyret.

Den del slipper Tue Sørensen nu for. Han fortæller til B.T., at han i et stykke tid, før der var tale om spareplaner, overvejede, om det var på tide at prøve noget nyt. Da muligheden for en frivillig fratrædelse opstod, tænkte han, at tiden var inde:

»Jeg følte, jeg havde brug for at udvikle mig menneskeligt og fagligt.«

Han uddyber:

»Da muligheden opstod, gav det pludselig tid og økonomisk ro til at kunne gøre det. Der er jo mange ting, der spiller ind. Jeg har blandt andet et boliglån og to børn, så jeg har også haft min kæreste med på råd. Til sidst kom vi frem til, at det var det rigtige at gøre.«

Tue Sørensen understreger, at han kommer til at savne at arbejde på DR, som han beskriver som et helt specielt sted og en medieinstitution, som ikke findes andre steder.

»Da jeg sad som teenager og hørte P3, turde jeg ikke drømme om, at jeg kom til at arbejde der er en dag. Det er helt klart blevet en del af mit DNA,« siger han.

Tue Sørensen ved endnu ikke præcis, hvornår han har sidste arbejdsdag, men regner med, at det bliver en gang midt i december.

Han kommer derfor fortsat til at have sin gang lidt endnu på DR, hvor stemningen ifølge ham meget naturligt ikke er særlig god.

»Stemningen er trykket. Jeg tror ikke, der er mange, der tænker: ’Det går ikke ud over mig’. Så det er noget, der bliver snakket om til frokost, og når man lige mødes ved kaffemaskinen. Det fylder alt, og nogle virker meget berørte af situationen.«

Han har selvfølgelig gjort sig tanker om, hvad fremtiden skal bringe, men har ikke noget konkret på vej endnu.

»Jeg har nogle ideer, som jeg skal finde ud af, om jeg kan få lov til. Men det her er også en måde at viske tavlen ren på, og jeg vil ikke udelukke noget.«

Da DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, den 18. september fremlagde den store spareplan, udtalte hun bagefter til B.T., at hun var ked af situationen.

»Det er ikke en idé, der er groet i DR,« lød det fra generaldirektøren, der især var ked af skulle fyre medarbejderne på sportsredaktionen.

»Vi er blevet pålagt at spare 20 procent. Vi har valgt at spare mere på livsstil og sport end for eksempel kultur.«

Hun fortalte, at DR i fremtiden vil til at satse mere digitalt, end man hidtil har gjort.

»Vi kommer til at ændre os ved et skift i balancen mellem almindeligt flow-tv og digitalproduktion som streaming. Der skal være mere digitalt, og derfor laver vi DR2+, som netop skal udvikle samfunds- og kulturstoffet ind i en ny, digital verden, så folk vil streame de udsendelser.«

Udover Tue Sørensen har også den mangeårige kulturjournalist og tv-vært Adrian Hughes afsløret, at han har taget en frivillig fratrædelse. I alt 60 medarbejdere har ifølge fagbladet Journalisten søgt om frivillig fratrædelse.

Hvem, der ellers må forlade DR, bliver vi klogere på efter onsdag.