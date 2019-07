P1 henter i disse dage nye kræfter ind fra Radio 24Syv, hvis fremtid bliver mere og mere dyster.

Det gælder både Iben Maria Zeuthen, der offentliggjorde skiftet onsdag, og Tinne Hjersing Knudsen, der torsdag beretter om jobsskiftet på Facebook.

Men med to nye profiler ombord på P1-skibet må andre træde af, og på sin facebookprofil oplyser Dorte Krogsgaard, der har været morgenvært på kanalen i 12 år, at lyttere efter sommerferien må undvære hendes stemme.

»Nu har jeg jo været der i så mange år, så det ikke noget, der kommer pludseligt. Det sker ikke i utide,« siger hun til B.T. understreger, at hun ikke er blevet fyret.

Hun forklarer desuden, at det ikke har været hendes egen beslutning at stoppe som vært.

»Det handler om, at vi har fået en ny chef, der gerne vil sætte sit eget hold, og derfor sker der jo udskiftninger.«

Hermed refererer hun til Claus Cancel, der er redaktionschef for P1 Morgen og Orientering i foråret.

Claus Cancel trådte til i foråret efter syv år hos 24Syv, hvor han blandt andet har været morgenvært og en del af nyhedsafdelingens ledelse.

B.T. ville gerne have interviewet P1’s kanalchef, Thomas Buch Andersen om, hvorvidt rekrutteringen af 24Syv-profiler skal ses som et udtryk for, at P1 forsøger at gå i en ny retning, der minder mere om den 24Syv har ført.

Det har desværre ikke været muligt at få et interview med kanalchefen, men i en skriftlig udtalelse lyder det dog:

‘Jeg tager hatten af for Radio24syv, der har været et frisk pust i manges ører og også har fået P1 op på dupperne’.

‘Men P1 er ikke Radio24syv og skal heller ikke være det. Det er to forskellige taleradioer - med to forskellige opdrag og opgaver. Det tror jeg i øvrigt, at lytterne og licensbetalerne er bedst tjent med’.

B.T. ville desuden gerne have haft svar på, om P1 planlægger at hyre flere journalister fra Radio 24Syv i nærmeste fremtid, og om andre nuværende P1-journalister skal frygte for deres jobs.

Dette svarer Thomas Buch Andersen ikke konkret på. Han lader dog forstå, at 24Syv-journalister ikke er begunstiget grundet Claus Cancels fortid på kanalen.

‘Det er mediernes naturlige økosystem, at man fra tid til anden hyrer nye journalister og værter. Det er en del af fundamentet for at holde et medie levende og tidssvarende,’ lyder det i den skriftlige udtalelse, der fortsætter:

‘Nye værter kommer mange steder fra. Nogle er helt nye, nogle kommer fra andre medier. Det samme gælder for P1. Og i øvrigt også for Radio24syv. Det kan næsten ikke være anderledes.’

Thomas Buch Andersen har siddet i chefstolen på P1 siden 2015. Foto: Ida Marie Odgaard

Med de nye kræfter er der altså ikke længere plads til Dorte Krogsgaard bag mikrofonen. Hun fortsætter dog på redaktionen som enten producer, redaktør eller reporter. Og mens hun gør det, holder hun øjne og ører åbne:

»Jeg tænker, at jeg nu har muligheden for at trække vejret ned i maven, kigge ud i verden og se på andre muligheder. Måske der dukker noget op, der er sjovere.«

Det er dog ikke uden en smule vemod, at Dorte Krogsgaard efter mere end et årti som morgenvært siger farvel.

»Jeg kommer til at savne alle de skønne gæster, som jeg har talt med. Tempoet og nerven. Dét at være oppe før alle andre og være med til at skyde nyhedsdagen igang.«