Sean Love Combs plejer gerne at blive kaldt P. Diddy.

Nu kan den amerikanske musikmogul også kalde sig far til syv.

I et opslag på Twitter lørdag aften afslører han ganske overraskende, at han er i babylykke over en lille pige, der er blevet opkaldt efter ham.

'Jeg er så velsignet at kunne byde min lille pige Love Sean Combs velkommen til verden,' skriver han.

Det er tydeligt at se – både på de internationale medier og kommentarsporet i opslaget – at de fleste tolker den overraskende udmelding som, at det er P. Diddys egen datter, der er kommet til verden. Selv har han ikke ønsket at kommentere yderligere over for nogen medier.

Men det har netop fået mange til at spekulere i, hvem moren til den lille Love så er.

I sit opslag nøjes P. Diddy selv med at opremse alle dem, der elsker det nye barn – nemlig hans seks andre børn og 'Mama Combs', som muligvis er hans egen mor, Janice Combs, som han har et tæt forhold til.

'Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie og jeg selv elsker dig alle sammen så meget! Gud er den bedste,' skriver rapperen.

Sean Combs er anerkendt musiker, rapper, producer og pladeselskabsejer. Nu er han formentligt også far til syv. Foto: Willy Sanjuan Vis mere Sean Combs er anerkendt musiker, rapper, producer og pladeselskabsejer. Nu er han formentligt også far til syv. Foto: Willy Sanjuan

I kommentarsporet driller de fleste dog den unge rapper Yung Miami, som P. Diddy i sommer bekræftede, at han datede.

Den 28-årige rapper, der går under det borgerlige navn Caresha Brownlee, har nemlig ikke umiddelbart rendt rundt med nogen babybule.

Og i kommentarsporet til de glade nyheder er folk ikke sene til at lave sjov med, hvordan den 28-årige rapper mon reagerer på nyheden om, at ham, hun dater rundt med, har fået et barn med en anden.

Caresha Brownlee fortalte dog i september til XXL, at parret ikke var eksklusive.

»Jeg kan ikke tale for præcist, hvad han laver, eller hvem han ser, men vi er singler, og vi dater. Vi dater hinanden, men vi er single,« sagde hun da.

Sean 'Diddy' Combs har seks børn ud over den nyfødte Love.

Fra forholdet med den afdøde model Kim Porter har rapperen sine fire ældste børn. Han adopterede hendes ældste søn, den 31-årige Quincy, og parret fik også sønnen Christian, der i dag er 24 år, sammen, samt tvillingerne Jesse og D'Lila på 15 år.

Derudover har Sean Combs den 28-årige søn Justin med sin ekskæreste Misa Hylton, og den 16-årige datter Chance med ekskæresten Sarah Chapman.