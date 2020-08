Da 'The Osbournes' var allestedsnærværende på MTV i de tidlige 00'ere, kom hele verden på fornavn med Ozzy, Sharon og deres to børn, Kelly og Jack.

Men faktisk havde parret også et tredje barn.

Hun ønskede bare ikke at være en del af familiens gakkede tv-cirkus og flyttede derfor hjemmefra som teenager for at undgå kameraerne.

Det fortæller den i dag 36-årige Aimée Rachel Osbourne i radioprogrammet Q1043, skriver People

»For at give mig selv en chance for at udvikle mig som menneske i stedet for blot at blive husket som en teenager, så passede det ikke rigtigt med den fremtid, jeg forestillede mig,« siger hun i programmet.

»Det gik helt sikkert rigtig godt for resten af min familie, men for mig var det aldrig noget, jeg anså som værende realistisk.«

Ozzy Osbourne er tidligere forsanger i heavy metal-bandet Black Sabbath, men i tv-serien 'The Osbournes' blev der ikke fokuseret på hverken musik eller karriere, men derimod på familiens interne stridigheder, provokerende jargon og store dramaer, som - har familien senere afsløret - ofte var opstillede.

I tre år var kameraholdet en fast del af familiens hverdag, og selvom Kelly Osbourne siden har forsøgt sig som sanger, skuespiller og model, og Jack Osbourne har været vært på en række tv-programmer, så er de især kendt for at være 'Ozzy Osbournes børn'.

Derfor laver Aimée Rachel Osbourne i dag musik under sine initialer ARO for at undgå at blive vurderet ud fra sit berømte efternavn, og at hun er endt med at lykkes med det tilskriver hun sin beslutning om at flytte hjemmefra.

»Mærkeligt nok var jeg mere moden dengang end nu,« griner hun.

Hendes mor, Sharon Osbourne, har tidligere udtalt, at det 'knuste hendes hjerte', da datteren valgte at flytte hjemmefra som 16-årig, fordi kameraerne 'drev hende til vanvid'.

»Hun var glad, men det knuste mit hjerte, da hun flyttede,« fortalte hun i 2015.

Selvom Aimée Rachel Osbourne valgte at forlade familien dengang, så har hun et godt forhold til dem allesammen, fortæller hun.

Foruden Aimée, Kelly og Jack har Ozzy Osbourne to voksen børn, Jessica Starshine Osbourne på 48 og Louis Osbourne på 45, fra sit ægteskab med Thelma Riley.