Lee Kerslake, der særligt er kendt for sin evner ved et trommesæt i selskab med Ozzy Osbourne, er død.

Han er afgået ved døden i en alder af 73.

Det skriver flere medier, blandt andre CNN.

Lee Kerslake blev især kendt i begyndelsen af 80'erne, da han var trommeslager for legenden Ozzy Osbourne. Senere fik han succes i bandet Uriah Heep – også som trommeslager.

It’s been 39 years since I’ve seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP pic.twitter.com/xWqVR0VJn6 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 19, 2020

Både Ozzy Osbourne og Uriah Heep har efter dødsfaldet være ude og kommentere tabet.

»Selv om det er 39 år siden, jeg har set Lee, så lever han for altid videre i de sange, han spillede sammen med mig,« skriver Ozzy Osbourne på Facebook og Twitter.

Mick Box, guitarist hos bandet Uriah Heep, skriver følgende om dødsfaldet på bandets Twitter-konto:

»En af de flinkeste på denne jord. Han havde en livspassion som ingen andre og var højt elsket af fansene og alle andre, han mødte på sin vej,« skriver han.

I 2018 fortalte Lee Kerslake, at han var blevet diagnosticeret med prostatakræft. Den endelig dødsårsag er dog ikke meldt ud.