Ozzy Osbourne vil hjem til Storbritannien – og det er der en ganske særlig grund til.

Det fortæller han til The Observer.

»Alt er fucking latterligt her. Jeg er træt af, at folk bliver dræbt hver dag. Gud ved, hvor mange mennesker, der er blevet skudt i skoleskyderier,« fortæller han til mediet.

Derudover henviser han til den tragiske begivenhed fra 2017, hvor 20 mennesker mistede livet i et skyderi under en countryfestival på Mandalay Bay Hotel and Casino.

»Jeg vil ikke dø i Amerika. Jeg ønsker ikke at blive begravet i Forest Lawn,« fortæller han og refererer til den populære kirkegård i Californien, hvor mange berømtheder ligger begravet, og tilføjer:

»Jeg er engelsk. Jeg vil gerne tilbage. Det er bare tid for mig at komme hjem.«

Tidligere på året fortalte Ozzy Osbourne da også til Mirror, at han var klar til at vende hjem til de britiske luftlag i Buckinghamshire – men grunden var en anden end nu.

»Vi er lidt kede af det. Men skatten bliver for meget. Jeg er ked af det, for jeg kan virkelig godt lide at bo der,« lød det dengang fra Black Sabbath-stjernen.