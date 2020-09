»Vi er kommet frem til den beslutning, at du er nødt til at dø.«

Sådan sagde Ozzy Osbourne kort før, han tog hænderne om sin hustrus hals og forsøgte at kvæle hende til døde.

Det fortæller 67-årige Sharon Osbourne i en ny dokumentar ved navn 'The Nine Lives of Ozzy Osbourne'. Det skriver The Sun.

Hændelsen skete helt tilbage i 1989, men det er første gang, at parret deler detaljer om den skæbnesvangre aften, hvor den narkopåvirkede rockmusiker forsøgte at slå sin bedre halvdel ihjel.

Ozzy Osbourne taler ud om mordforsøget på sin hustru, Sharon Osbourne. Foto: HECTOR MATA Vis mere Ozzy Osbourne taler ud om mordforsøget på sin hustru, Sharon Osbourne. Foto: HECTOR MATA

I dokumentaren fortæller Sharon Osbourne, at hun lige havde lagt parrets børn i seng og sat sig med en bog, da den i dag 71-årige Ozzy Osbourne satte sig over for hende og oplyste hende om, at han havde tænkt sig at dræbe hende.

»Han kom ind i rummet, og jeg havde ingen anelse om, hvem det var, der satte sig over for mig, men det var ikke min mand. Han havde et mærkeligt blik i øjnene, som havde han lukket helt ned. Jeg kunne ikke få kontakt til ham, og så sagde han: 'Vi er kommet frem til den beslutning, at du er nødt til at dø,'« siger Sharon Osbourne i dokumentaren.

Hun fortsætter:

»Han var rolig, meget rolig, og pludselig kastede han sig over mig og begyndte at kvæle mig. Han fik mig ned på jorden, og jeg famlede efter tingene på bordet, indtil jeg til sidst fik trykket på vores alarmknap. Det næste, jeg husker, er, at politiet dukkede op.«

Sharon Osbourne valgte at blive sammen med Ozzu Osbourne, selvom han forsøgte at slå hende ihjel. Foto: VALERIE MACON Vis mere Sharon Osbourne valgte at blive sammen med Ozzu Osbourne, selvom han forsøgte at slå hende ihjel. Foto: VALERIE MACON

I dokumentaren fortæller parret, at Ozzy Osbourne blev taget med på politistationen, hvor han sov rusen ud. Da han vågnede, huskede han ingenting om hændelsen, før politiet fortalte ham, at han var blevet anholdt for mordforsøg.

»Jeg kan huske, at jeg følte mig mere rolig, end jeg nogensinde har følt,« siger Ozzy Osbourne om øjeblikket, hvor han forsøgte at myrde sin hustru i en narkorus.

Sharon Osbourne fortæller i dokumentaren, at hun overvejede at gå fra sin mand efter mordforsøget, men at hun blev sammen med ham for deres tre børns skyld.

Ozzy Osbourne slap for fængselsstraf og blev i stedet idømt seks måneders behandling for sit alkohol- og stofmisbrug.