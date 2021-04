Han kom styrtende hjem til familien. Kunne næsten ikke være i sin krop af begejstring og glæde.

»Jeg kan huske, at det første, jeg sagde til Sisse og børnene, var, 'det må være et tegn. Nu skal vi til Samoa'. Og så begyndte vi ellers at google for at finde ud af, hvordan der overhovedet så ud. Det var første gang, siden jeg var barn, at jeg gjorde noget konkret ud af at undersøge det,« fortæller Johannes Langkilde.

Normalt toner han frem på skærmen med stor alvor. Men spor af begejstring og glæde er stadig at finde i nyhedsværtens velkendte stemme, når han fortæller om det, han altid havde troet var en røverhistorie.

At han havde familie på en fjern stillehavsø.

I små to årtier har Johannes Langkilde været indbegrebet af Mr. News. Nu skal der prøves nye sider af.

»Jeg troede faktisk, at min far smurte lidt for tykt på. Så der gik utrolig mange år, før det gik op for mig, at det gjorde han ikke,« fortæller Johannes Langkilde med et smil.

Som barn var det nemlig altid karikerede Jumbobog-billeder, der tonede frem på hans indre skærm, når hans far fortalte, at Langkilderne havde familie på Samoa og tilmed en fætter, der var høvding.

Men historien var altså slet ikke ren Anders And. Den var sand, og det er der nu kommet en bog ud af. ‘Min fætter er høvding på Samoa’ er titlen.

Den tog sin begyndelse for fem år siden, hvor Johannes Langkilde som DRs USA-korrespondent var i Philadelphia for at dække Det Demokratiske Partis konvent.

Det var et tilfældigt møde med sin samoanske fætter – og høvding – Daniel, der sendte Johannes Langkilde på jagt efter sin eksotiske historie.

»Så ville skæbnen, at jeg befandt mig i samme bygning som udsendingen fra Amerikansk Samoa, der hed høvding Daniel Langkilde. Det var, som om jeg fik et kæmpe los bagi af skæbnen,« siger Johannes Langkilde.

»På få sekunder føltes det, som om vi havde kendt hinanden altid. Det var et meget rørende møde. En næsten større oplevelse end konventet.«

Det var efter dét møde, at Johannes Langkilde bare vidste, at han måtte til Samoa, møde sin eksotiske familie og udforske den historie, der tog sin begyndelse, da hans tiptiptipoldefar Hans Alfred Langkilde i 1869 vinkede farvel til sit fædreland og – drevet af udlængsel, flugt og en portion mod – drog ud på eventyr.

Flere år og mange dramatiske oplevelser senere skyllede Hans Alfred Langkilde ved et tilfælde i land på den fjerne stillehavsø, hvor han med sit røde hår og som en af de få hvide mænd var en eksotisk figur og i høj kurs.

Det var da også en af grundene til, at høvdingedatteren Melipa kastede sin kærlighed på ham.

Snart var de gift. Og dermed var en ny gren på Langkilde-stamtræet vokset ud mere end 15.000 kilometer fra Langkildegård på Fyn, som slægten udspringer fra.

På sin rejse til Samoa lykkedes det Johannes Langkilde at finde Hans Alfred Langkildes noget udviskede gravsten.

Rejsen til den gren tilbagelagde hans tiptiptipoldebarn i sommeren 2019. Blot få klik på nettet og et par døgn krævede det, før Johannes Langkilde med sin familie landede på den smukke ø midt i Oceanien. Og blev – som du kan se i videoen – modtaget med åbne arme af de fjerne fætre og kusiner.

»Vi blev modtaget lige så varmt og nært, som hvis vi havde været den helt tætte familie. Og netop at se, hvordan de praktiserer familiebegrebet, har været en virkelig stor gave.«

»Jeg har altid set mig selv som et stort familiemenneske, men været fokuseret på den nære. For dem omfatter familien alle blodsbeslægtede, rækker ud i mange led og flere hundrede mennesker.«

»Det giver én en helt anden værdi og ståsted i livet og en bevidsthed om, at hvis 'the shit hits the fan', ville vi alle kunne hoppe på et fly til Samoa, og de ville passe på os resten af livet,« fortæller en rørt Johannes Langkilde, som ikke alene har fået et nyt samoansk navn, Tusitalaoaiga – som betyder ‘den, der skriver om familien’ – men også fik tilbudt at blive høvding.

En titel og en ære, som han efter lange overvejelser endte med at takke nej til.

»Det kan man jo trække lidt på smilebåndene af. Men når man ved, hvad det indebærer af ansvar og ære at være høvding, så ved man også, at det er en stor ting. Og jeg havde ikke lyst til at være det af navn.«

»Jeg havde ikke lyst til at sige ja og så rejse hjem til Danmark og sidde på en bar på Vesterbro og sige ‘'jeg er høvding i Samoa'.«

»Skulle jeg være høvding, ville jeg være det af gavn for at yde en indsats for familien. Og det følte jeg ikke, at jeg ville kunne gøre på afstand i Danmark,« forklarer han.

»Men det navn, jeg fik, er en symbolsk gave, som jeg virkelig bærer med stolthed. For mig er det ikke bare et sjovt navn.«

For Johannes Langkilde er det en kæmpegave, at hans to børn Andreas og Emilie har mødt og kender deres fjerne familie. Her ses de med Johannes' kone Sisse og Fatima Langkilde, som er kusine til Johannes.

Da Johannes Langkilde var en lille dreng, var det bare en røverhistorie, der kunne have stået i en Jumbobog. I dag er det et virkeligt eventyr og en gave, som han er taknemmelig for, at også hans egne to børn har fået.

»I modsætning til de historier, jeg hørte, da jeg var barn, er det blevet meget mere konkret for dem. Og en stor ting for dem at vide, at de har familie på den anden side af jorden, som de kender og resten af livet har et bånd til,« siger Johannes Langkilde, som ikke er i tvivl om, at de vender tilbage til Samoa, når pandemien tillader det.

»Min drøm er at få bogen oversat til engelsk, så de kan læse den. For det er deres liv, en manual til deres historie. Så vil jeg rejse derud og holde en stor fest for dem som tak for deres enorme indsats og deltagelse i mit projekt. Den energi og kærlighed kan slet ikke beskrives. Det vil være en smuk afslutning på vores rejse i at lede efter vores fælles fortid.«

'Mit fætter er høvding i Samoa' er netop udgivet på Gyldendals forlag