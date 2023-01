Lyt til artiklen

Der sker mange ting for milliardæren, Daniel Åxman, i øjeblikket.

Ikke nok med, at han om fem uger bliver gift med sin forlovede tv-værten, Christiane Schaumburg-Müller, han har også netop oprettet virksomheden DIG.

Med sit nye firma vil Daniel Åxman ifølge firmaets vedtægter 'foretage investeringer i Space Exploration Technologies Corp', bedre kendt som SpaceX, der ejes af Elon Musk.

Det skriver Finans.

Ifølge Finans kunne en række internationale medier tidligere i januar berette, at SpaceX i øjeblikket er ved at indhente 750 millioner dollar, hvilket svarer til 5,1 milliarder danske kroner.

Nogle af pengene skulle komme fra Daniel Åxman – dog er han ikke alene om det. Finans skriver videre, at Åxman for nylig også har stiftet selskabet DIG Global A/S i samarbejde med DIG Investment, hvis tråde strækker sig til den rigeste familie i Sverige: Familien Persson, der står bag H&M.

'Ifølge dokumenter, som er indsendt til Erhvervsstyrelsen, er komplementarselskabet bemyndiget til at skyde 110 millioner kroner ind i DIG Global K/S frem mod den 23. februar 2023,' skriver mediet.

Daniel Åxmans firma, Aaxman Capital, har til Finans fortalt, at de ingen kommentarer har til investeringen i SpaceX på nuværende tidspunkt.